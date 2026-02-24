アイスマイリー、「金融・保険業界向けAI活用最前線」公開！顧客の信頼と収益最大化を両立するDX実践ガイド
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、金融・保険業界における最新のAI活用事例をまとめた資料「金融・保険業界向けAI活用最前線～不正検知から生成AI営業まで、導入目的・成果別の実践ガイド～」を2026年2月24日（火）に公開しました。
■「金融・保険業界向けAI活用最前線」の概要
本資料は、不正検知の高度化や顧客対応の効率化、さらには収益向上を目指す金融・保険業界向けに、AI活用の具体的な解決策と成功事例を紹介するものです。
膨大な書類処理や不正監視の負荷、顧客一人ひとりに合わせた提案の難しさなど、業界特有の課題に対して、現場ではどのようにAI導入が進んでいるのでしょうか。
本資料では、専門チームのノウハウを学習させたAIによるクレジットカード不正検知や、災害時でも迅速な対応を可能にするAI音声ボットを用いた事故受付、さらには生成AIを活用した顧客ごとのパーソナライズ営業など、現場の課題解決に直結する実践的なユースケースを紹介しています。
■「金融・保険業界向けAI活用最前線」作成の背景
金融・保険業界では現在、「膨大な書類や煩雑な承認プロセス」「不正請求・取引の監視負荷」「経験や勘に依存した意思決定」といった複数の課題が顕在化しています。
こうした課題に対し、従来の人力による対応では限界が見え始めており、AIによる「自動査定」や「不正検知」、「データ分析に基づくパーソナライズ提案」へのシフトが急務となっています。
そこでAIsmileyでは、実際に現場で成果を上げている「不正検知」「事故受付」「生成AI営業」といった、今の金融・保険業界で特に注目すべき活用事例をまとめた本資料を作成いたしました。これからAI導入によるビジネス変革を目指す上で、競争優位性を確立するための判断材料としてお役立てください。
■「金融・保険業界向けAI活用最前線」の入手方法
本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。
1. 下記『今すぐ無料で資料請求』に記載のURLをクリックします。
2. お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。
3. 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
4. 弊社担当者よりメールにて「金融・保険業界向けAI活用最前線」をご案内させていただきます。
今すぐ無料で資料請求
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/finance-insurance-ai-guide-inquire/
※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。
※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。
