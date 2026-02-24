STEAM教育＆プログラミングスクール「STEMON（ステモン）」、STEAM教育セミナー「 生成AIを取り巻く受験と仕事の変化とステモンカリキュラム」を開催
株式会社ヴィリング（本社：東京都杉並区、代表取締役：中村一彰）が運営するSTEAM教育＆プログラミングスクール「STEMON（ステモン）」は、2026年3月7日（土）に、オンラインで「STEAM教育セミナー」を開催いたします。参加費は無料です。
生成AIの目覚ましい進化によって、受験や仕事も大きく変化しています。
そんな激動の時代を生きていく子どもたちに学んでほしい「ステモン」の教育理念、育てたい人物像、カリキュラムについて、ステモンの代表が語ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342384/images/bodyimage1】
◆「STEAM教育セミナー」概要
日時：3月7日（土）10:00～11:00
開催方法：オンライン（ZOOM） ※参加人数が多い場合はYouTubeでも配信予定
テーマ： 生成AIを取り巻く受験と仕事の変化とステモンカリキュラム
生成AIの目覚ましい進化によって、受験や仕事も大きく変化しています。
そんな激動の時代を生きていく子どもたちに学んでほしい「ステモン」の教育理念、育てたい人物像、カリキュラムについて、ステモンの代表が語ります。
参加費：無料
申込フォーム：https://forms.gle/998aK4wPRL225J6k9
詳細は下記の公式ページをご確認ください
https://www.stemon.net/blog/blog-35541/
◆STEAM教育スクールSTEMON（ステモン）とは
「STEMON（ステモン）」は全国で170教室以上展開しているSTEAM教育＆プログラミングスクールです。
STEAM（スティーム）教育のSTEAMとは、科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、アート（Art）、数学（Mathematics）の5つの領域の頭文字です。
STEAM教育では、実社会における問題発見と解決をするために、これら5つの領域を教科横断的に学びます。ステモンでは、Engineeringを軸としたプロジェクトを通じて、「しる」「つくる」「ためす」を繰り返すことで、自分なりの答えにたどり着く学び方と定めています。
ステモンのレッスンでは、ブロック制作・プログラミング・ロボット制御など、ものづくり体験を通じて、身近にあるものの仕組みや原理を学びます。学んだことを実際につくって体験することで、これからの時代に必要とされる、創造力・表現力・論理的思考力・問題解決力を身につけていきます。
◆株式会社ヴィリングについて
『夢中があふれる社会をつくる』の企業理念のもと、全国で以下のサービスを展開。
・STEAM教育スクール「STEMON（ステモン）」
・放課後等デイサービス向けシステム「AIセラピストco-mii（こみー）」
・放課後等デイサービス向けSTEAM療育教材「すてむぼっくす」
・自宅でバイリンガル先生による英会話「お迎えシスター」
・民間学童「ステモンアフタースクール」
・読解力を伸ばす文章題専門算数「よみとき」
・探究型学習「BOKEN」
・自立訓練（生活訓練）事業所「いちきゅうリワーク」
社名 株式会社ヴィリング（VILING inc.）
所在地 東京都杉並区上荻1-23-19 東神荻窪ビル2Ｆ
設立 2012年10月10日
資本金 9000万円
代表 中村一彰
STEMON HP
https://www.stemon.net/
株式会社ヴィリング HP
https://www.viling.co.jp/
配信元企業：株式会社ヴィリング
プレスリリース詳細へ