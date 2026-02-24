InfraAI、Genspark活用実践コース新設―調べるを形に―
■リサーチから業務活用までを体系化
サイドライン株式会社（代表取締役：金山竜吾）が運営する実務直結型AI学習プログラム「Infra AI」は、生成AI時代のAI検索ツール「Genspark」を活用し、リサーチから資料作成、コンテンツ制作、業務効率化、副業活用までを体系的に習得できる「Genspark活用実践コース」を2026年2月20日新設しました。
本コースは、AI検索を情報収集で終わらせず、成果物へ転換する実践設計に特化した全10章構成の独立コースです。
■背景：生成AIの普及とAI検索活用の高度化
生成AIの普及により、AI検索ツールを活用した情報収集・比較分析・文章生成の利用が拡大しています。AIエージェント型検索の登場により、従来のキーワード検索に加え、より高度なリサーチや資料作成が可能になっています。
Infra AIではこれまでも、Gensparkの基本操作や活用方法を解説するガイド記事を公開してきました。
今回新設した「Genspark活用実践コース」は、既存ガイドとは別に、AI検索を実務および副業に活用するための体系的な実践コースとして設計しています。
既存ガイドが「使い方の理解」を目的としていたのに対し、本コースは「成果につなげる実践設計」を目的とした新たな学習領域となります。
■コース概要：AI検索を成果物へ転換する全10章
本コースは、AI検索を活用したリサーチから成果物作成、さらに業務および副業への応用までを段階的に習得できる全10章で構成されています。
AIリサーチ、比較分析、記事制作、資料作成、副業活用までを一連のワークフローとして整理しています。
■生成AI連携による実務活用設計
本コースでは、Genspark単体の操作解説ではなく、生成AIとの連携による実践的活用を重視しています。
●リサーチテーマ設計とプロンプト構築
●情報整理および分析手法
●GensparkとChatGPT、Claude等の役割分担
●記事・資料・企画書への転換
●再現可能なテンプレート化
AI検索を業務効率化や副業に活用するための実践スキル習得を支援します。
■開発責任者コメント
「AI検索は、情報収集ツールから実務支援ツールへと進化しています。一方で、活用方法はまだ体系化されていない部分も多く、成果につなげるためには設計が重要です。
本コースでは、Gensparkを活用したリサーチから成果物作成までのプロセスを体系化し、実際の業務や副業に応用できる形で設計しました。今後も実務に直結するAI活用の体系化を進めてまいります。」
■Infra AIについて
Infra AIは、サイドライン株式会社が運営する、生成AIの活用を「知識」から「実務での判断と行動」へつなぐ実践型学習プログラムです。
業務効率化、AIマーケティング、副業など目的別に体系化したコンテンツと、テンプレートを用いた課題演習・個別フォローを通じて、環境に合ったAI活用を設計し、定着に向けた実践を支えます。
■会社概要
会社名：サイドライン株式会社
所在地：東京都豊島区南大塚3-44-13 クレスト南大塚ビル3F
代表者：代表取締役 金山竜吾
設立：2011年10月11日
資本金：1000万
TEL：03-6902-2934
E-Mail：info@sideline-ai.com
事業内容：AI教育事業、AI活用支援事業
