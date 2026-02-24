ウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】2026年春夏コレクションの新作ウェアを3月中旬より展開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342350/images/bodyimage1】
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランドSIVI（シヴィ）ドッグウェア2026年春夏コレクションを、2026年3月中旬頃より展開予定です。
細身で独特な体型を持つイタグレ・ウィペットの体構造に特化して設計されたドッグウェア【SIVI】。
首回りや胸囲、腹部のライン、可動域など、犬種特有のシルエットに配慮しながら、春夏シーズンを快適に過ごせる軽やかな着心地を追求しました。
また、2026年春夏コレクションでは、暑い季節に向けた冷感機能を備えたアイテムもラインナップ予定です。
春夏特有の気候環境の中でも、イタグレ・ウィペットが快適に過ごせることを目指した設計となっており、詳細は今後順次発表してまいります。
SIVIは、犬種に寄り添うことを前提に、機能性とミニマルなデザインを両立したドッグウェアを提案していきます。
2026年春夏コレクションの続報にぜひご期待ください。
■ 特殊体型の犬種に特化したドッグウェアブランド【SIVI】
何度も試行錯誤して、イタグレ・ウィペットの独特の体型をカバーする立体パターンを開発しました。
着心地の良い素材にこだわり、イタグレ・ウィペットのシャープな体型に沿った高品質なドッグウェアに仕上げました。
■ CONCEPT
SIVI=SYMBIOSIS（共生）+VISION（視点）
SIVIは、人と愛犬の新しい共生の形を目指します。
それは、互いの視点を区別せず共通のビジョンを持って世界を体験することで、より親密な関係が築かれていく姿です。
その実現のために私たちは、人自身が身に着けたいと思える高品質なものづくりを追求し、妥協ではないミニマルでベーシックなデザインを形にします。
人と愛犬が日々の生活を共にする上で私たちの製品を通じて、互いに心地よさを共有し、同じ未来を描くパートナーとしての絆がより深まることを願っています。
【SNS公式アカウント】
instagram：https://www.instagram.com/sivi_dog/
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.sivi-dog.com/
配信元企業：株式会社ゼフィール
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランドSIVI（シヴィ）ドッグウェア2026年春夏コレクションを、2026年3月中旬頃より展開予定です。
細身で独特な体型を持つイタグレ・ウィペットの体構造に特化して設計されたドッグウェア【SIVI】。
首回りや胸囲、腹部のライン、可動域など、犬種特有のシルエットに配慮しながら、春夏シーズンを快適に過ごせる軽やかな着心地を追求しました。
また、2026年春夏コレクションでは、暑い季節に向けた冷感機能を備えたアイテムもラインナップ予定です。
春夏特有の気候環境の中でも、イタグレ・ウィペットが快適に過ごせることを目指した設計となっており、詳細は今後順次発表してまいります。
SIVIは、犬種に寄り添うことを前提に、機能性とミニマルなデザインを両立したドッグウェアを提案していきます。
2026年春夏コレクションの続報にぜひご期待ください。
■ 特殊体型の犬種に特化したドッグウェアブランド【SIVI】
何度も試行錯誤して、イタグレ・ウィペットの独特の体型をカバーする立体パターンを開発しました。
着心地の良い素材にこだわり、イタグレ・ウィペットのシャープな体型に沿った高品質なドッグウェアに仕上げました。
■ CONCEPT
SIVI=SYMBIOSIS（共生）+VISION（視点）
SIVIは、人と愛犬の新しい共生の形を目指します。
それは、互いの視点を区別せず共通のビジョンを持って世界を体験することで、より親密な関係が築かれていく姿です。
その実現のために私たちは、人自身が身に着けたいと思える高品質なものづくりを追求し、妥協ではないミニマルでベーシックなデザインを形にします。
人と愛犬が日々の生活を共にする上で私たちの製品を通じて、互いに心地よさを共有し、同じ未来を描くパートナーとしての絆がより深まることを願っています。
【SNS公式アカウント】
instagram：https://www.instagram.com/sivi_dog/
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.sivi-dog.com/
配信元企業：株式会社ゼフィール
プレスリリース詳細へ