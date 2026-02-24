家庭で梱包用テープを使うときの不満点をリサーチ。自立してきれいに保管ができるクラフトテープ専用カッター「スタンドカット」

プラス株式会社







プラス株式会社ステーショナリーカンパニー

マーケティング担当 鹿山 和哉





フリマアプリやネットオークションなどCtoC-EC市場の拡大により、家庭で梱包を行う機会が増加するなか、梱包用テープの使用頻度も高まっています。

社会人45名にアンケートを実施したところ、クラフトテープは安価で使いやすい反面、「手で切るときれいに切れない」「保管していると側面にホコリが付く」「大きくて転がるので収納しにくい」などの不満があることがわかりました。





この不満を解消すべく、家庭で使用する際のクラフトテープの保管に着目して「スタンドカット」を開発しました。















クラフトテープを自立させることで “収納問題”を解決！

クラフトテープは立てて置こうとすれば転がり、横にすれば大きく場所をとる。しかもうっかり床やカーペットの上に置いてしまうとホコリが付いて、側面がよごれてしまう。すっきり収納してきれいに梱包したいのに、そういったお悩みを抱えている方も多くいることが分かりました。





これを受けて、クラフトテープカッターに自立する機能を付ければ、これらのお悩みから解放できるのでは…という発想が生まれました。しかし、あまりに大げさな機構や形状では、かえって収納の際に邪魔になったり、生活空間の雰囲気に合わなかったりしてしまいます。





そこで、カッター部分の形状を工夫して、台座の機能を持たせました。そうすることで、シンプルなデザインを保ちつつ、テープを立てて置けるようになりました。主張しすぎない形状のため、テープを使う機会の多い方は、リビングや玄関など、生活空間の片隅に置いておくことで、いつでもサッと手に取って使えます。





ネットフリマへの出品などで荷物を発送する際、汚いテープは使いたくない…という方にもおすすめです。そのまま置いても家庭のインテリアに馴染むよう、やさしく落ち着いたカラーリングにしました。



















切れ味と安心を両立した刃形状

保管しやすいだけでなく、しっかりとテープが切れることも大切です。テープを切る際の本体をひねる動作に合わせ、刃が自然にテープに入るよう、刃を曲線状に配置。ひねったときにテープが滑らず、しっかり捉えて楽々カットできます。

刃先はプラスチック製で先端が丸く小さいので、触れてもケガをしにくく、安心して生活空間に置いて使用できます。



















両サイドに刃が付いているので長く使える

製品を長くご使用いただけるよう、カッターパーツの両サイドに刃を設けました。これにより、一方の刃の切れ味が落ちても、反対側の刃に付け替えて使用することができます。一方の刃だけで3,000回以上、両刃で合計6,000回以上もカットできます。（プラス調べ。使用条件により変わる場合があります）



















テープの残量に合わせて 握りやすい立体カーブ形状とテープのロック機能

テープの巻きが少なくなってくると、テープを引き出すときに滑って出しすぎてしまったり、カットがうまくできないことがあります。この現象を解決するため、テープが減るごとに、ガイドレールに沿ってストッパーが降りていく仕組みにしました。これによりテープの残量に合わせて握る厚みを調節することができます。





さらに本体内側を立体カーブ形状にしており、テープの使い始めから終わりまで、握りやすさを保つことができます。また、本体形状の内側に凹凸を設けることで、カット時にテープを握るとテープの回転をロックし、かんたんに狙った位置で切ることができます。













































本体には66％再生樹脂（コア＝100％再生ABS）を使用しており、グリーン購入法に適合しています。多くのご家庭で使用していただきたいという思いから、環境にも配慮しています。



















【製品名】クラフトテープ専用カッター「スタンドカット」

【カラー】ベージュ、グリーン、ブラック

【本体サイズ】W58×D76×H81mm

【材質】本体＝66％再生樹脂（コア＝100％再生ABS）

【品番】本体：TC-510P

【価格】本体：770円（税抜700円）





【適合テープ】クラフトテープ

【テープ適合サイズ】テープ幅＝38～50 mm、テープ外径＝最大124 mm テープ芯内径＝最大3インチ（約75 mm）









商号：プラス株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門4－1－28 虎ノ門タワーズオフィス12F

代表者：代表取締役社長 今泉忠久





プラス ホームページ

https://bungu.plus.co.jp/( https://bungu.plus.co.jp/ )





スタンドカット 製品ページ

https://bungu.plus.co.jp/product/paste/tape/stand_cut/( https://bungu.plus.co.jp/product/paste/tape/stand_cut/ )