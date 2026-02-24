2026年3月3日(火)、70～90年代の洋楽ロック＆ソウルの名曲が楽しめる大人のためのロックバー「アズベリーパーク」（東京都渋谷区）がリニューアルオープンします。前店舗は2013年にオープンし、伝説のロックバーとして愛されてきましたが、今回、新しくプロデューサーを招き、パワーアップしてのリニューアルとなります。

「懐かしい洋楽ロック、ソウルを大音量で聞きたい！」「レコードを持っているけれども、器材がないので家で聴けない！」そんなミュージック・ラバーのために、無料でリクエストにお応えするだけでなく、当店にあるレコードか、持参したレコードをプレイできる「DJチャレンジ」という有料サービスも提供します。





ロックバー「アズベリーパーク」





選曲プロデュースを手がけるのは、元ラジオ・TV局(J-WAVE、ニッポン放送、ステーションガイアTV)の制作プロデューサーを務めた持田 騎一郎氏。持田氏は、かつてジャパニーズ・ヒップホップ名曲Key Of Life「ASAYAKEの中で」(フュージョングループCASIOPEAの「ASYAKE」を使い、日本で初めてサンプリングクレジットをしたJ-Hip Hop)をプロデュースし、大ヒットさせた人物。70～90年代のビンテージロック、ビルボードヒット、AOR、JAZZフュージョンまで幅広い選曲ができる数少ない人材です。また、店舗BGMのノウハウを解説した『儲かる音楽 損する音楽～人気ラーメン屋のBGMは何でジャズ？』(ソニー・マガジンズ新書)を執筆し、店舗BGMの重要性を解説しました。

マニアックな選曲のレコードバーが多い中、ラジオ局で培ったリスナー目線の分かりやすく、楽しい選曲をモットーとしています。





選曲プロデュースを手がける持田 騎一郎氏





70～90年代の洋楽をメインとしたリクエストに無料で対応し、ネットも活用して可能な限りリクエストに応えます。また、「自分でレコードを回したい！」という方のために、手ぶらで来て、店のレコードでDJプレイできる「DJチャレンジ」という有料サービスを提供します(ご自身のレコード持参OK)。

ドリンクメニューは、プレミアムビール、ウイスキー、シャンパン、ウォッカ、ジン、ラム、ワインなどの他に、曲名にちなんだ「オリジナルカクテル」をアルコール、ノンアルコールの両方で提供します。

また、ミュージシャンの仲井戸“CHABO”麗市(なかいど れいち)氏とロック評論家 渋谷 陽一氏の対談番組(BSテレ東)でも利用された実績がある映像映えする内装のため、TV、ラジオ、YouTubeなどの収録スタジオとしてもご利用いただけます。









◆選曲メニュー

70～90年代の洋楽ロック、ソウル、ディスコ、AOR、R＆B、JAZZフュージョンをリクエスト(無料)できます。

●ロック：

The Beatles(ビートルズ)

The Rolling Stones(ローリング・ストーンズ)

Eagles(イーグルス)

Deep Purple(ディープ・パープル)

Led Zeppelin(レッド・ツェッペリン)

Bruce Springsteen(ブルース・スプリングスティーン)

AEROSMITH(エアロスミス)

QUEEN(クイーン)

Van Halen(ヴァン・ヘイレン)

Eric Clapron(エリック・クラプトン)

Jeff Beck(ジェフ・ベック)

KISS(キッス)

BOSTON(ボストン)

Bon Jovi(ボン・ジョビ)

Nirvana(ニルヴァーナ)

GUNS N' ROSES(ガンズ・アンド・ローゼズ)

OASIS(オアシス)

Red Hot Chili Peppers(レッドホットチリペッパーズ)など





●ソウル、ディスコ：

EW&F(アース・ウインド＆ファイヤー)

Michael Jackson(マイケル・ジャクソン)

Quincy Jones(クィンシー・ジョーンズ)

Stevie Wonder(スティービー・ワンダー)

Marvin Gaye(マービン・ゲイ)

CHIC(シック)

Rick James(リック・ジェームス)

Whispers(ウィスパーズ)など





●AOR、R＆B：

The Carpenters(カーペンターズ)

Olivia Newton John(オリビア・ニュートン・ジョン)

Billy Joel(ビリー・ジョエル)

Bobby Caldwell(ボビー・コールドウェル)

Boz Scaggs(ボズ・スキャッグス)

Steely Dan(スティーリー・ダン)

TOTO(トト)

Whitney Houston(ホイットニー・ヒューストン)

Mariah Carey(マライア・キャリー)

TLC

SWV

YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)など





●RIP Of The Month：

アーティストの命日月には、そのアーティストゆかりの曲を多く選曲。

例)3月命日ならロイ・エアーズ、ブラッド・デルプ(BOSTON)、ランディ・ローズ(Ozzy Osbourne Band)、坂本龍一(KYLYN 、YMO)など

4月命日ならマービン・ゲイ、カート・コバーン(Nirvana)、プリンス、ロジャー・トラウトマン(ZAPP)など









◆オーディオセット





オーディオセット





当店では、ロック、ソウル、ディスコをパワフルに、きらびやかに鳴らすために、元SONYレコードの制作ディレクターが厳選、チューニングした総額100万円以上の最高級オーディオセットを採用しています。





●スピーカー：B＆W PM1(Bowers & Wilkins)

1966年に設立されたイギリスの高級スピーカーメーカーB&Mの名器PM1を採用(発売時セット単価30万円以上)。コンパクトスピーカーとは思えない豊かな低音と、きらびやかで伸びのある高音が特徴で、ロックをパワフルに鳴らします。BOSE、エレクトロボイス、オーディオテクニカといった業務用モニタースピーカーとは一線を画す贅沢なスピーカーです。





●ターンテーブル：Technics SL1200 Mk7(Panasonic)×2台

今なお、世界中のクラブDJが現場で使い続けるテクニクスSL-1200の最新モデルMK7をDJプレイ用に2台採用。新開発のダイレクトドライブモーターやプラッター、シャーシ、トーンアームや各種操作スイッチなどによって、レコードに記録された音を忠実に再現します。





●プリメインアンプ：DENON PMA-1500RE

Hi-Fiオーディオアンプの代名詞デノンの名器。高電流ディスクリートアンプ回路とトロイダル変圧器を搭載し、120Wx2chの高品位なサウンドを再生。広い音場、高い分解能、ダイナミックレンジの広さが際立っており、女性ボーカルを艶やかに聞かせます。









◆スペシャルサービス

●DJチャレンジ：

お店の器材、レコードを使わせないレコードバーが多い中、お客様によるDJプレイをOKとしました。当店のレコードをお貸ししますので、手ぶらで来てもDJができます。もちろん、自身のレコードを持参いただいてもOKです。

※PC、iPhoneでのDJもOK。CDJでのDJプレイはできません

※DJチャージ：30分／5,000円、ヘッドホン無料貸出し





●リクエスト無料：

アーティスト名、曲名、うろ覚えでもOK。リクエストに可能な限りお応えします。





●誕生日記念：

店にあるお好きなレコードと撮影したチェキ写真をプレゼント。





●LINE登録で500円OFF：

店のLINE登録をしていただくと500円のお値引きをいたします。

また、お帰りの際に、次回使える500円OFFのクーポン券を差し上げます。









◆ドリンクメニュー

プレミアムビール、ウイスキー、シャンパン、ウォッカ、ジン、ラム、ワイン、ノンアルコール・カクテル

※ボトルキープ(3ヶ月)可能





オリジナルカクテル：

曲名、アーティスト名にちなんだオリジナルカクテルを提供

※ノンアルコールへの変更も可能





＜カクテル例＞

1. Hotel California(Eagles)

テーマ：妖しく甘い“抜けだせない永遠の夜”

ロゼスパークリングワインをベース(歌詞の中に出てくる「Pink Champagne」にちなんで)にした華やかさと、ほのかな苦味のある甘さのあるカクテル。“抜け出せない魅惑”を表現しています。





2. Born to Be Wild(Steppenwolf)

テーマ：疾走感とアメリカン・スピリット

バーボン(Wild Turkey使用)とレモンジュースをベース爽快にしたアルコール度数の高いカクテル。映画『イージー・ライダー』で使用された曲のイメージ通り“ワイルドな疾走感”を演出しています。





3. Smoke on the Water(Deep Purple)

テーマ：煙る湖の闇の深さ

すべてのギタリストが、一度はチャレンジしたであろう超有名なヒット曲。オレンジ由来のブルーキュラソーをベースに、“謎の湖”の闇の深さを表現したカクテルです。









☆レンタルスタジオとしての活用





店内





最近はバーの雰囲気で収録するTV、YouTube番組が増えています。当店は、防音設備が整っていますので、TV、ラジオ、YouTube、写真撮影の収録スタジオとしても、ご利用いただけます。

※ご利用可能日時は通常の店舗営業(火曜日～土曜日18：00～24：00)以外となります









☆パーティー、イベントの2次会会場としての活用

各種パーティーを受け付けますので、お気軽にご相談ください。

※貸し切りは、通常営業以外の日時でも承ります









◆事業内容

店名 ： ロックバー「アズベリーパーク」

HP ： http://asburypark.jp/

開業予定日 ： 2026年3月3日(火)

所在地 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-17-2 第2野々ビル302号室

電話 ： 03-6416-0033

通常営業時間： 19：00～24：00

定休日 ： 日曜日、月曜日、祝日 ※貸し切り営業は応相談

営業形態 ： レコードバー、イベント箱貸し、撮影スタジオ貸し(防音仕様)









【本件に関するお問い合わせ先】

ロックバー「アズベリーパーク」

担当 ： 持田

メール： asburypark2014@gmail.com

TEL ： 090-9233-8711