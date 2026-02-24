柿の種の製造販売をする浪花屋製菓株式会社（本社：新潟県長岡市、代表取締役

：阿部幸明）は、定番商品「浪花屋の柿の種ピーナッツ入り」の新フレーバーとして、「浪花屋の柿の種ピーナッツ入り さっぱり梅味」を2026年３月2日(月)より全国で発売します。





https://naniwayaseika.co.jp/?pid=190106141





【さわやかな定番の“梅味”を新フレーバーに採用】

国産米を使用した香ばしい柿の種に、ほどよい梅の酸味と青じその爽やかな香りをプラスしました。ひと口食べると、さっぱりとした味わいが広がり、つい手が止まらなくなる美味しさです。既存商品の「浪花屋の柿の種ピーナッツ入り」の魅力を活かしながら、より幅広いお客様に手に取っていただける味わいとして、定番の梅味を採用いたしました。









【梅をイメージしたデザイン・シェアしやすい個包装】

商品パッケージは、定番商品「浪花屋の柿の種ピーナッツ入り」のデザインをベースにピンクの華やかな配色で梅味であることが売り場でもひと目で伝わるように仕上げました。中身は個包装が6袋入っており、家族や友人、職場など、複数人で分けやすく、小腹がすいた時のおやつや、お酒のおつまみなど幅広いシーンでお楽しみいただけます。





















【パッケージ裏面に「柿の種」を学んで味わえる施設情報を記載】

「浪花屋の柿の種ピーナッツ入り さっぱり梅味」のパッケージの裏面には、柿の種の魅力を学んで味わえる施設「新潟・長岡 柿の種発祥の地」について記載しています。





「新潟・長岡 柿の種発祥の地」は、柿の種バイキングやフォトスポットがあり、お子様から大人まで楽しめる施設です。定番商品から限定商品、Ｔシャツや文具などのグッズ販売、さらには“失敗がきっかけ” で生まれた柿の種にちなみ、失敗を成功に変える願いを込めて建立した神社など、柿の種の歴史を存分に学んで味わえるスポットです。

















【柿の種の元祖メーカーとしての誇り】

「元祖柿の種」は浪花屋製菓で誕生して100年が経ちます。その歳月は、常にお客様に喜ばれる米菓、柿の種を作り続けた情熱と変革の歴史。私たちはお客様の「おいしい」の一言と出会うために、そしてより多くのお客様の「笑顔」に接するために、つねにクリエイディブな姿勢でその時代時代の「おいしさ」を探求し続けてきました。浪花屋製菓は今も昔と変わらぬ「おいしさ」を、まごころこめて一人ひとりのお手元へお届けします。

















【商品概要】

商品名：浪花屋の柿の種ピーナッツ入り さっぱり梅味

寸 法：幅260×奥行40×高さ160（ｍｍ）

内容量：162ｇ

賞味期間：150日

発売日：2026年３月２日

販売店：全国、新潟・長岡 柿の種発祥の地、浪花屋製菓ECサイト、阿部幸製菓直営店、阿部幸製菓ECサイト等

希望小売価格：356円（税込）





【会社概要】

会社名：浪花屋製菓株式会社

所在地：新潟県長岡市摂田屋町2680番地

代表者：代表取締役社長 阿部 幸明

創 業：1923年（大正12年）

事業内容：米菓、スナックの製造





■一般のお客様からのお問合せ先■

浪花屋製菓株式会社

TEL：0258-23-2201（祝祭日を除く月～金曜日 9:00～17:00）



