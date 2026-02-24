株式会社イデオモータロボティクス(所在地：東京都府中市／代表取締役：井出大介)は、Freefly Systems社製 高積載マルチローターUAV最新モデル「ALTA X Gen2」の日本国内出荷を2026年2月19日より開始しました。





ALTA X＋LR1 前方





「ALTA X Gen2」は、Freefly Systems社が誇る産業用フラッグシップ機「ALTA X」の進化モデルです。

Auterion Skynodeプラットフォームを採用し、FPVカメラおよびLTE通信を標準搭載。さらに、RTK／PPK対応のデュアルGNSSアンテナや拡張性の高い電源・データポートを備え、高い信頼性と柔軟かつシームレスな運用を実現します。





また、Smart Dovetail、マウンティングレール、モジュラー式ペイロードベイといった新技術を採用し、Freefly製ペイロードとの高いシステム互換性も確保しています。





ALTA X マウンティングレール









【ALTA X Gen2 特徴】

●最新のAuterion Skynodeプラットフォームを採用

多重化設計による高信頼性カスタムFCと高性能ミッションコンピューターに加え、LTEやMesh Rider無線、カメラ機器などの各種コンポーネントをシームレスに内部に統合しています。





Skynodeプラットフォーム上で動作するAuterionOSは、PX4をベースとした包括的なオンボードソフトウェアプラットフォームです。特定の自律航行やミッションの実行に対応し、他のソフトウェアやハードウェアとの通信を実現します。さらに、ユーザーはSDKを活用し、用途に応じた独自アプリケーションを開発・実装することも可能です。





●NDAA Blue UAS 認証済み

米国国防権限法(NDAA)に基づく安全保障要件に準拠し、米国防総省のBlue UASプログラム認証を取得。米国政府機関での運用基準を満たしています。





●Smart Dovetail ペイロード クイックリリースインターフェース

外部拡張用の通信および電源を備えたクイックリリースインターフェース「Smart Dovetail」を実装。業界標準規格のPixhawk Payload BUSに準拠し、Freefly ASTRO用の各種ペイロードに加え、他社製のペイロードも容易に対応できる拡張性を備えています。





●データ駆動型ワークフロー

取得したデータはLTE接続を通じてユーザーやクラウドにリアルタイムに転送可能です。Auterion Enterprise Suiteを用いて自動飛行プランの作成・管理、ライブビデオ配信、飛行ログ管理、アセットマネージメントなどを統合的に行うことができます。





●Mesh Rider搭載のリモートコントローラー「Pilot Pro」

NDAAに準拠したリモートコントローラー 「Pilot Pro」を標準同梱しています。Pilot Proには、MIC認証済みDOODLE LABS製Mesh Rider無線通信ユニットを搭載しています。





ALTA X Gen2 飛行





キャリングケース









■主な仕様(メーカー公表値)

・機体仕様

機体タイプ：クアッドローター

対角寸法 ：1415mm

機体重量 ：11.2kg(バッテリー含まず)

折りたたみ式アーム構造





・積載性能

最大ペイロード ：15.1kg

最大離陸重量(MTOW)：34.9kg

ペイロードのトップマウント／ボトムマウント両対応

Pixhawk Payloadbus仕様のDovetail クイックリリースを採用

大型シネマカメラ、LiDARユニット、高解像度センサーなど重量級機材の搭載が可能。





・飛行性能

最大飛行時間：無積載時：約40～45分

高積載時：約17～20分(ペイロード条件による)

最大速度 ：約90km/h以上

運用可能風速：高耐風設計(詳細は運用条件による)

動作温度範囲：-20℃～50℃

重量級ペイロード搭載時でも高い姿勢安定性と制御応答性を実現。





・電源システム

CAN対応スマートバッテリー構成

電圧安定性向上による負荷変動時の出力安定化

冗長電源設計





・フライトコントロールシステム

FreeflyカスタムデザインSkynode フライトコントローラー

Arm 64bit Quad-Core Cortex A53 ミッションコンピュータ搭載

Auterion Enterprise PX4 + Autrion OS (Ubuntu 22.04 LTS Base)

高精度IMU搭載

4G LTE

デュアルGPS／GNSS対応





・拡張性・統合対応

ALTA X Gen2はオープンプラットフォーム設計を採用し、以下に対応：

Freefly Movi Pro統合

大型シネマカメラ(ARRI / RED / Sony 等)

各種LiDARシステム

マルチスペクトル／サーマルセンサー





内臓デジタルFPVカメラ





LiDAR対地高度センサー





スマートバッテリー用コネクター









■想定用途

・映画・CMなどのハイエンド空撮

・LiDAR測量、3Dマッピング

・インフラ構造物の点検

・災害時情報収集

・研究開発、実証実験









■国内サポート体制

当社は、日本国内において以下の技術支援サービスを提供いたします。

・導入前の技術相談

・ペイロード統合支援

・フライトチューニング

・国内保守・修理対応

・操縦トレーニング

※高度な産業運用を前提とした包括的サポートを構築しています。













■出荷開始日

2026年2月19日









■会社概要

称号 ： 株式会社イデオモータロボティクス

代表者 ： 井出 大介

所在地 ： 東京都府中市宮町1-36-4 府中フラット301

ホームページ： https://www.ideorobo.com/





製品の詳細は、お気軽にお問い合わせください。