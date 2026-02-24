Freefly Systems社、最大積載量15kgの産業用ドローン「ALTA X Gen2」を日本国内で出荷開始
株式会社イデオモータロボティクス(所在地：東京都府中市／代表取締役：井出大介)は、Freefly Systems社製 高積載マルチローターUAV最新モデル「ALTA X Gen2」の日本国内出荷を2026年2月19日より開始しました。
ALTA X＋LR1 前方
「ALTA X Gen2」は、Freefly Systems社が誇る産業用フラッグシップ機「ALTA X」の進化モデルです。
Auterion Skynodeプラットフォームを採用し、FPVカメラおよびLTE通信を標準搭載。さらに、RTK／PPK対応のデュアルGNSSアンテナや拡張性の高い電源・データポートを備え、高い信頼性と柔軟かつシームレスな運用を実現します。
また、Smart Dovetail、マウンティングレール、モジュラー式ペイロードベイといった新技術を採用し、Freefly製ペイロードとの高いシステム互換性も確保しています。
ALTA X マウンティングレール
【ALTA X Gen2 特徴】
●最新のAuterion Skynodeプラットフォームを採用
多重化設計による高信頼性カスタムFCと高性能ミッションコンピューターに加え、LTEやMesh Rider無線、カメラ機器などの各種コンポーネントをシームレスに内部に統合しています。
Skynodeプラットフォーム上で動作するAuterionOSは、PX4をベースとした包括的なオンボードソフトウェアプラットフォームです。特定の自律航行やミッションの実行に対応し、他のソフトウェアやハードウェアとの通信を実現します。さらに、ユーザーはSDKを活用し、用途に応じた独自アプリケーションを開発・実装することも可能です。
●NDAA Blue UAS 認証済み
米国国防権限法(NDAA)に基づく安全保障要件に準拠し、米国防総省のBlue UASプログラム認証を取得。米国政府機関での運用基準を満たしています。
●Smart Dovetail ペイロード クイックリリースインターフェース
外部拡張用の通信および電源を備えたクイックリリースインターフェース「Smart Dovetail」を実装。業界標準規格のPixhawk Payload BUSに準拠し、Freefly ASTRO用の各種ペイロードに加え、他社製のペイロードも容易に対応できる拡張性を備えています。
●データ駆動型ワークフロー
取得したデータはLTE接続を通じてユーザーやクラウドにリアルタイムに転送可能です。Auterion Enterprise Suiteを用いて自動飛行プランの作成・管理、ライブビデオ配信、飛行ログ管理、アセットマネージメントなどを統合的に行うことができます。
●Mesh Rider搭載のリモートコントローラー「Pilot Pro」
NDAAに準拠したリモートコントローラー 「Pilot Pro」を標準同梱しています。Pilot Proには、MIC認証済みDOODLE LABS製Mesh Rider無線通信ユニットを搭載しています。
ALTA X Gen2 飛行
キャリングケース
■主な仕様(メーカー公表値)
・機体仕様
機体タイプ：クアッドローター
対角寸法 ：1415mm
機体重量 ：11.2kg(バッテリー含まず)
折りたたみ式アーム構造
・積載性能
最大ペイロード ：15.1kg
最大離陸重量(MTOW)：34.9kg
ペイロードのトップマウント／ボトムマウント両対応
Pixhawk Payloadbus仕様のDovetail クイックリリースを採用
大型シネマカメラ、LiDARユニット、高解像度センサーなど重量級機材の搭載が可能。
・飛行性能
最大飛行時間：無積載時：約40～45分
高積載時：約17～20分(ペイロード条件による)
最大速度 ：約90km/h以上
運用可能風速：高耐風設計(詳細は運用条件による)
動作温度範囲：-20℃～50℃
重量級ペイロード搭載時でも高い姿勢安定性と制御応答性を実現。
・電源システム
CAN対応スマートバッテリー構成
電圧安定性向上による負荷変動時の出力安定化
冗長電源設計
・フライトコントロールシステム
FreeflyカスタムデザインSkynode フライトコントローラー
Arm 64bit Quad-Core Cortex A53 ミッションコンピュータ搭載
Auterion Enterprise PX4 + Autrion OS (Ubuntu 22.04 LTS Base)
高精度IMU搭載
4G LTE
デュアルGPS／GNSS対応
・拡張性・統合対応
ALTA X Gen2はオープンプラットフォーム設計を採用し、以下に対応：
Freefly Movi Pro統合
大型シネマカメラ(ARRI / RED / Sony 等)
各種LiDARシステム
マルチスペクトル／サーマルセンサー
内臓デジタルFPVカメラ
LiDAR対地高度センサー
スマートバッテリー用コネクター
■想定用途
・映画・CMなどのハイエンド空撮
・LiDAR測量、3Dマッピング
・インフラ構造物の点検
・災害時情報収集
・研究開発、実証実験
■国内サポート体制
当社は、日本国内において以下の技術支援サービスを提供いたします。
・導入前の技術相談
・ペイロード統合支援
・フライトチューニング
・国内保守・修理対応
・操縦トレーニング
※高度な産業運用を前提とした包括的サポートを構築しています。
■出荷開始日
2026年2月19日
■会社概要
称号 ： 株式会社イデオモータロボティクス
代表者 ： 井出 大介
所在地 ： 東京都府中市宮町1-36-4 府中フラット301
ホームページ： https://www.ideorobo.com/
製品の詳細は、お気軽にお問い合わせください。