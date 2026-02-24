株式会社JMDC(本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：野口 亮、以下「JMDC」)は、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「三菱UFJ信託銀行」)の人的資本開示・実践向上支援サービス(愛称「じぶん資本ぱれっと」)に、JMDCが開発した、健康診断結果から健康状態をわかりやすく理解するための指標である「健康年齢(R)」を始めとした健康コンテンツの提供を行います。









■提供の背景

三菱UFJ信託銀行は、お客さまの企業価値向上に向けたパートナーとして、人的資本開示・実践を支援するコンサルティング・ソリューションを提供してきたノウハウと、日本最大級の機関投資家としての目線を掛け合わせ、企業の人的資本経営を支援するサービス (愛称「じぶん資本ぱれっと」)の提供を開始いたしました。本サービスは、人的資本の開示と実践の高度化を目的とし、資産形成・健康・キャリアの3領域で従業員のウェルビーイング(＝じぶん資本)向上と企業価値の最大化を支援します。企業が導入する制度や施策が従業員に十分に浸透していないという課題に対し、社員向けWebアプリ「じぶん資本ぱれっと」を通じて「知る・気づく・行動する」プロセスを促進、社員の自律的な行動変容を支援します。さらに、企業向け「ダッシュボード」でアプリ利用状況を可視化。人的資本施策の効果測定やPDCA、有価証券報告書等での開示を支援します。





JMDCでは、2023年より三菱UFJ信託銀行と協働し、本サービスの実証実験を、三菱UFJ信託銀行従業員向けに実施してまいりました。実証実験において確認された従業員の行動変容効果やエンゲージメント実績に基づき、「健康年齢(R)」に加えて、性別や年齢の属性に応じた取り組みやすい健康タスク情報や健康記事を提供することで、本サービスを利用する企業従業員の健康意識向上と健康状態改善に向けた自律的な行動変容を支援してまいります。









■今後の展開

今後も引き続き、JMDCが有する国内最大級の医療ビッグデータを活用したヘルスケアソリューションの拡充と、企業の健康投資の推進・人的資本経営の実践を強力に支援することで、「社会課題に対しデータとICTの力で解決に取り組むことで、持続可能なヘルスケアシステムの実現」というJMDCの描く未来の実現と、「データの社会実装」に資する取組を推進してまいります。





【画面イメージ】

画面イメージ





【三菱UFJ信託銀行株式会社について】

三菱UFJ信託銀行は、三菱UFJフィナンシャル・グループの中核企業として、銀行業務に加えて資産運用・管理、不動産、証券代行、相続関連業務など、幅広く業務を展開しています。 コーポレートメッセージ「人をつなぐ。未来をつなぐ。」を掲げ、社会・お客さまの課題を解決できるプロフェッショナル集団として、信託銀行ならではの独自性と専門性を活かし幅広い金融ソリューションを提供しています。

URL： https://www.tr.mufg.jp/









【株式会社JMDCについて】

医療ビッグデータ業界のパイオニアとして2002年に設立。独自の匿名化処理技術とデータ分析集計技術を有しています。15億7,300万件以上のレセプトデータと7,600万件以上の健診データ(2025年3月時点)の分析に基づく保険者向け保健事業支援、医薬品の安全性評価や医療経済分析などの情報サービスを展開しています。また、健康度の単一指標(健康年齢)や健康増進を目的としたWebサービス(Pep Up)など、医療データと解析力で健康社会の実現に取り組んでいます。

URL： https://www.jmdc.co.jp/