コスチュームユニオン株式会社が展開するアクセサリーブランド＜Soierie（ソワリー）＞は、26 S/S Collectionを2026年2月25日（水）より直営店 / オンラインにて発売開始いたします。

Soierie 26 S/S Collectionのテーマは「Cyber punk」。今季は、キーワードとして掲げる“Virtualism visions（ヴァーチャリズム・ヴィジョンズ）”の世界観をジュエリーへと落とし込み、現実と幻想の狭間に広がる、曖昧で美しい空気感を表現しました。“Virtualism visions”は、「Virtualism（バーチャリズム）」と「Vision（ビジョンズ）」を融合させた造語。デジタルとフィジカルの境界が溶け合い、未来的でありながら、どこか懐かしさを感じさせるエモーショナルなムードが同居するコレクションとなっています。日常のスタイリングに、静かな違和感と新しい輝きを添える。Soierieが大切にしてきた“装いと感性の関係”を、次の季節へ更新するラインアップをぜひご覧ください。

26 S/S Collection 概要

発売日：2026年2月25日（水）展開：Soierie直営店・norme Aoyama / Soierie Online Store

Brand concept

2009年よりスタートした、コスチュームジュエリーブランド「Soierie（ソワリー）」。ブランド名の Soierie とはフランス語で“絹”を意味し、時を経ても色褪せないスタンダードな要素を軸に、未来的な視点を重ね合わせ再構築しております。繊細さと力強さといった相反する要素を織り交ぜながら、「時を紡ぐ」をコンセプトにプロダクトを展開。着用時のバランスを追求しながらデザイン・プロダクトを行い、ジュエリーを通して、洋服という普遍的な存在に新たな驚きと輝きを添えることを願い、一点一点、丁寧に制作しています。

Store location

▷Maison Soierie Ginza Mitsukoshi銀座三越3F “Le PLAYCE”Tel.03-6263-2337▷Maison Soierie Nagoya Takashimayaジェイアール名古屋タカシマヤ4FTel.052-566-8294▷Maison Soierie Osaka Nakazaki大阪市北区中崎2-3-7Tel.06-7505-4886Open.12:00～20:00（不定休）▷norme Aoyama東京都港区北青山3-12-2 武村ビル1-BTel.03-6427-7568Open.11:00～19:00（不定休）

Official / SNS / Online Store

Official Websitehttps://soierie.net/Online Storehttps://soierie-webstore.net/Instagramhttps://www.instagram.com/soierie_official/