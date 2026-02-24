株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田芳輝）は、猫と暮らすご家庭に向けた新たな住宅商品開発プロジェクトを開始いたします。本プロジェクトは、猫オーナー参加型の座談会を起点に、本格的な商品化を目指すものです。

■犬向け商品「inumo」に続く、新たな共生住宅

クレバリーホームはこれまで、犬と暮らす方向けの住宅商品「inumo（イヌモ）」を展開してきました。滑りにくい床材や専用スペース設計など、ペットと人が快適に暮らすための工夫を体系化した商品として、多くのお客様から支持をいただいています。今回新たに始動するのは、その猫版となる「ペット共生住宅（猫）」プロジェクトです。犬と猫では、運動特性や行動習性、空間の使い方が大きく異なります。本プロジェクトでは、猫特有の上下運動・テリトリー意識・トイレ環境などを前提とした“空間設計型住宅”を目指します。

■拡大するペット家族化と、猫オーナーの住環境課題

国内の猫飼育頭数は約880万頭前後で推移し、犬の飼育数が減少傾向にある中でも高水準を維持しています。また、ペット関連支出は増加傾向にあり、「ペット＝家族」という意識が一般化しています。一方で、猫オーナーからは次のような住環境の課題が多く聞かれます。・ニオイや換気への不安 ・壁・床の傷問題 ・トイレ動線の設計不足 ・来客時のストレス・多頭飼いによる空間不足しかし現在、市場において猫に特化した住宅提案はまだ限定的です。

■ “猫も人もストレスなく暮らせる家”を設計から考える

本プロジェクトのビジョンは、単なる設備追加ではなく、「猫の習性を前提に、住まいそのものを設計する」こと。具体的には、・キャットウォークを前提とした構造設計 ・消臭・空気環境を考慮した換気計画 ・爪とぎ対策壁材の採用 ・猫トイレの最適動線設計 ・多頭飼い対応ゾーニング といった、猫ファーストの住空間設計を目指します。人の快適性と猫の本能的行動が両立する、新しい共生住宅の形を提案してまいります。

■猫オーナー参加型の商品開発を実施

本プロジェクトの第一段階として、猫と暮らすご家庭を対象とした座談会を実施します。■ 目的・猫オーナーのリアルなニーズ把握・困りごとの深掘り・理想の暮らし像の抽出・優先機能の整理■ 主なテーマ・ニオイの悩み・掃除負担・壁や床の傷・理想の住まい像・優先設備投票（キャットウォーク／消臭換気／爪とぎ対策壁／トイレ動線 等）座談会で得られた意見をもとに、試作間取り・仕様案を作成し、再度検証を行う予定です。

■2026年商品発表へ向けた開発スケジュール

・2026年3月 猫オーナー座談会実施・2026年秋頃 商品コンセプト発表・2026年冬頃 モデルプラン公開予定※スケジュールは変更となる場合があります。

■ 今後について

クレバリーホームは、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とした住まいづくりを行ってきました。今後はそこに“ペット共生”という新たな価値軸を加え、人と動物がともに安心し、快適に暮らせる住まいの実現を目指します。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。【会社概要】企業名 ：株式会社クレバリーホーム代表者 ：代表取締役 松田 芳輝本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階代表TEL ：0120-667-087資本金 ：101,000,000円事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/