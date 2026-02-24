株式会社パリミキ（本社：東京都港区、代表取締役：恒吉 裕司、以下「パリミキ」）は、株式会社シャルマンのオリジナルブランド「Urban Trail CARMANT（アーバントレイル シャルマン）」から2027年に発売の「UT sunglasses（ユーティーサングラス）」と鼻パットのないフレームのパリミキオリジナルブランド「POWANT（ポワント）」とコラボレーションした限定1モデルを、2026年3月6日（金）より販売開始いたします。また、コラボモデル発売を記念し、2027年発売のUT sunglassesの２モデルを、パリミキにて同日より先行販売いたします。

※この画像にはAIを使用しております。

◆「鼻パッドの悩み」を解決したい――。同じ志を持つブランドが出会って生まれた限定モデル

パリミキオリジナルブランド「POWANT」は、「鼻に跡が残ってしまう」「痛みや重さが気になってしまう」「メイクが崩れる」といったお悩みから解放するために生まれ、女性のお客様を中心に反響をいただいています。この鼻パッドのお悩みは、汗をかく夏場に着用するサングラスでも同様に多く聞かれる悩みでした。こうした課題に向き合う中で出会ったのが、「ラインアート シャルマン」を中心にかけ心地を追求したメガネで知られる、鯖江の老舗メガネメーカー・株式会社シャルマンが新たに展開する、鼻あてのないサングラス「UT sunglasses」です。鼻パッドの悩みを解決したいという両社のビジョンが合致し、今回のコラボレーションが実現しました。「UT sunglasses」のラインナップの中でも、特に女性のかけやすさにこだわった1モデルを、パリミキ限定の「POWANT×UT sunglasses」として発売いたします 。

◆お顔の横から包み込むようにフィット。鼻パッドなしを感じさせない自然なデザイン

UT sunglassesは、つるの内側にある前モダンを頬骨の上に載せることで、鼻パッドがなくてもお顔にフィットするようになっています。前モダンは、つるに隠れやすい太さとカラーを採用しており、目立ちにくくなっています。お顔にフィットする設計になっています。

◆商品概要

パリミキ限定！POWANTコラボモデル

〇POWANT×UT sunglasses UT35502M全4色 52サイズ 16,500円(税込)柔らかい印象のボストンシェイプ。女性がかけやすいコンパクトなサイズ感にこだわりました。日常使いしやすい肌なじみの良いカラーで、レンズは紫外線99％カットです。

デミブラウン/グレー

ピンク/グレー

ワイン/ブラウンハーフ

ブラック/ブラウン

先行販売モデル

〇UT sunglasses UT35500全4色 54サイズ 16,500円（税込）

〇UT sunglasses UT35501全4色 53サイズ 16,500円（税込）

◆販売店舗

店舗：パリミキ、オプティックパリミキ（店舗によりお取り寄せの場合がございます）オンラインショップ：https://onlineshop.paris-miki.co.jp/shop/brand/urbantrail/

◆会社概要

会社名：株式会社 パリミキ設立：2009年１月１５日代表者：代表取締役社長 恒吉 裕司資本金：1億円事業内容：眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーンURL: https://www.paris-miki.co.jp/

◆本件についてのお問い合わせ

株式会社 パリミキ商品担当 久田hana.hisada@paris-miki.jp

※記載の情報は、発表時点のものです。※最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。