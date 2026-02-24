クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、粉末タイプのスポーツドリンク「スカイウォーター」シリーズを刷新し、新たにレモン味を2026年3月9日（月）より全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売いたします。

「スカイウォーター」は、塩分などの電解質を配合した粉末タイプのスポーツドリンクです。体液より低い低浸透圧（ハイポトニック）なので水分をすばやく補給いただけます。甘さ控えめの飲みやすさに加えて、粉末ならではの軽さや保管のしやすさ、必要な量だけ作れる扱いやすさが特長です。小袋1袋でたっぷり１L分を作ることができ、毎日のこまめな水分補給を手軽にサポートいたします。 今回「スカイウォーター」はシリーズ全体を見直し、レモン味を新たに展開いたします。また、グレープ味は栄養機能食品としての成分設計を見直して機能を高め、グレープフルーツ味はデザインを刷新しました。いずれも日常使いに適した飲みやすさはそのままに、選びやすさと使いやすさをさらに向上させています。■レモン味について 糖類とカロリーをゼロに設計し、レモン水のようにすっきりとした飲み心地に仕上げました。栄養機能食品としてビタミンCを配合し、日々の生活の中でこまめに摂りたい成分を手軽に補給いただけます。さわやかな後味で、運動時はもちろん、日常の水分補給にも取り入れやすい飽きの来ない味わいです。■グレープ味について 糖類・カロリー控えめで、甘さを抑えたすっきりと飲みやすい味に改良しました。日々の健康管理を意識した成分設計へと進化させ、栄養機能食品としてビタミンDを採用し、一緒に摂りたい成分として、カルシウムを配合しています。■グレープフルーツ味について 従来の特長を継承しながら、パッケージデザインを新しくしました。糖類とカロリーを控えた飲みやすさに加え、機能性表示食品としてクエン酸を配合しています。店頭で手に取りやすい印象へとデザインを刷新し、シリーズ全体の統一感を高めています。【飲み方のご提案】 袋の中身を所定量の水に溶かしてお飲みください。作り置きをする場合は、冷蔵庫で保管し、その日のうちにお召し上がりいただくことをおすすめします。運動時や入浴後、就寝前や起床時など、日常のさまざまなシーンでこまめな水分補給にお役立てください。自分にぴったりの成分や好みのフレーバーから選べる点も、スカイウォーターシリーズの魅力です。

【商品概要】

■商品名：スカイウォーター グレープフルーツ味（2L / 10L） ■発売日：2026年4月27日(月)■容量：2Lタイプ（15g×2袋） / 10Lタイプ（15g×2袋×５セット）■特長：・水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料・糖類とカロリー控えめですっきり飲みやすいグレープフルーツ味・クエン酸を補給できる機能性表示食品（疲労感の軽減）

【商品概要】

■商品名：スカイウォーター グレープ味（2L / 10L）■発売日：2026年3月9日(月)■容量：2Lタイプ（14.5g×2袋） / 10Lタイプ（14.5g×2袋×5セット）■特長：・水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料・糖類とカロリー控えめで、すっきりとしたグレープ味・ビタミンDを補給できる栄養機能食品・ビタミンDと一緒に摂りたいカルシウム配合

【商品概要】

■商品名：スカイウォーター レモン味（2L / 10L） ■発売日：2026年3月9日(月)■容量：2Lタイプ（7g×2袋） / 10Lタイプ（7g×2袋×5セット）■特長：・水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料・糖類・カロリーゼロで、すっきり飲みやすいレモン味・ビタミンCを補給できる栄養機能食品【関連リンク】スカイウォーター ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/shokuhin/skywater/クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foodsクラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】クラシエ株式会社 フーズお客様相談室TEL：0120-202903