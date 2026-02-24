ミカサ商事株式会社（本社：大阪府、代表取締役：中西 日出喜、以下ミカサ商事）は、生成AIのより効果的な活用法を知りたいという教育現場のお声を受け、NotebookLM の基本の使い方から活用事例を凝縮した、新しいホワイトペーパーを公開しました。▼資料ダウンロードはこちら▼https://www.mikasa.ne.jp/dl/4941/

■ 概要：NotebookLMとは？■ 信頼性：嘘をつかない仕組み■ 仕様：何が読み込めるのか■ チャット機能：対話による検索■ 音声機能：Audio Overview■ アウトプット「5つの魔法」■ 活用事例：ビジネス編■ 活用事例：学習・研究編■ 比較：他ツールとの違いGoogle が開発した最新の生成AIモデル「NotebookLM」に特化した解説資料です。NotebookLM は、提供された情報「だけ」を元に回答や生成を行うため、根拠となる出典を明示でき、ハルシネーションを最小限に抑えることが可能です。また、難しいプロンプト等が不要で、ドラッグ＆ドロップで簡単にファイルを読み込める点も利点の一つです。この資料は、NotebookLM への理解を深めるだけでなく、生成 AI の知識を広げる意味でも有効にご活用いただける一冊となっております。この機会にぜひダウンロードのうえ、学校業務にお役立てください。

商号 ：ミカサ商事株式会社代表者：代表取締役社長 中西 日出喜所在地：大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル 19階 設立 ：1957年2月URL ：コーポレートサイト（https://www.mikasa.co.jp/） ICTイノベーション営業部（https://www.mikasa.ne.jp/）

ミカサ商事株式会社 ICTイノベーション営業部E-mail：mikasagoogle@googlegroups.com※Google for Education、Google Meet は Google LLC の商標です。