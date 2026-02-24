高速道路の発注者支援業務を担う株式会社メインライン・エンジニアリング(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：坂田光秋、以下当社)は、2026年2月4日よりFMラジオ局「FM NACK5(79.5MHz)」にて企業認知度向上を目的としたラジオCMの放送を開始しました。当社は高速道路のインフラ整備・保全点検・施工管理を担う発注者支援業務を通じて社会に貢献してきましたが、インフラの老朽化が深刻化する中、より多くの方々に当社の取り組みと「100年先の未来を共に育む企業でありたい」という想いを伝えています。URL：https://mainline.co.jp/

放送概要

放送開始日：2026年2月4日～終了時期未定放送局：FM NACK5（79.5MHz）放送エリア：埼玉県を中心とした首都圏放送曜日：火曜日/水曜日/木曜日(しばらくは毎日放送)放送時間帯：通勤時間及び昼休み

株式会社メインライン・エンジニアリングについて

メインライン・エンジニアリングは高速道路の発注者支援業務を担う企業です。高速道路は、私たちが生きる社会を豊かにするためには必要不可欠です。メインライン・エンジニアリングは創業から発注者の方々と共に歩み続け積算補助・工程管理・品質管理などを通じて信頼を積み重ねてきました。お客様にとって、社員にとって、そして社会の人々にとっての信頼とはなんだろうか？信頼に応えるとはどういうことだろうか？その答えを考え抜き、国の交通網を支える眼として、挑戦し続けてきました。これからもメインライン・エンジニアリングは信頼に応え続けます。100年先の未来を共に育む企業でありたい。その想いを胸に、一つひとつのプロジェクトに向き合い、課題解決に貢献します、そして未来を生きる人々のために、豊かな社会を切り拓いていきます。

会社概要

https://mainline.co.jp/service/client-support-services

会社名 ：株式会社メインライン・エンジニアリング代表者 ：代表取締役 坂田 光秋所在地 ：神奈川県横浜市港南区港南6丁目2番23号創業年 ：1998年5月（株式移行2005年12月）資本金 ：1000万円従業員 ：40名以上事業内容：NEXCO各社の発注者支援業務