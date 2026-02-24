美容と健康をサポートするウェルネスブランドを展開する 【FIXIT】 は、楽天市場にて開催される「楽天スーパーSALE」に合わせ、大人気ソイプロテイン『MAKE BALANCE（メイクバランス）』の特別セールを実施いたします。2026年2月26日(木)20:00より予約販売を開始し、期間中は対象商品がメーカー希望小売価格より約25%OFFでお買い求めいただけます。本キャンペーンは、事前予約限定の特別企画となります。

■ キャンペーン概要

年に数回の大型セール「楽天スーパーSALE」の前倒しとして、特別価格を設定しました。

【対象期間】

予約期間：2026年2月26日(木) 20:00 ～ 3月4日(水) 12:00

【対象商品】

1. MAKE BALANCE（ココア・抹茶）

たんぱく質に加え、ビタミン、ミネラル、食物繊維、乳酸菌をバランスよく配合したソイプロテインです。女性の健康と美容を考え、毎日続けやすい設計に仕上げました。ホエイプロテインでお腹がゆるくなりやすい方にもおすすめです。

容量 ：1kg販売元：株式会社G.Oホールディングス生産国：日本通常価格：3,980円（税込）セール価格：2,985円（税込） ※25%OFF

https://item.rakuten.co.jp/import-garden/makebalance/

2. MAKE BALANCE PLAIN（プレーン）

素材本来の味わいを活かし、毎日の食事やライフスタイルに自然になじむプレーンタイプ。スムージーやヨーグルトなどへのアレンジもしやすく、日々のコンディション管理を無理なくサポートします。

容量 ：1kg販売元：株式会社G.Oホールディングス生産国：日本通常価格：3,680円（税込）セール価格：2,760円（税込） ※25%OFF

■ MAKE BALANCEの特徴

https://item.rakuten.co.jp/import-garden/makebalance-plane/

MAKE BALANCEは、女性の美容と健康を考えて設計された、美容成分をバランスよく配合したソイプロテインです。「プロテイン＝我慢して飲むもの」というイメージを覆す、カフェドリンクのような美味しさも特長のひとつ。水や豆乳に溶かすだけで、日常のリラックスタイムにも取り入れやすく、無理なく続けられます。

https://store.fix-it.jp/?gad_source=1&gad_campaignid=10266175158&gbraid=0AAAAADMRXq5NpzBm7OEpxv8T9RYkLWlJo&gclid=Cj0KCQiAnJHMBhDAARIsABr7b85xQ6AKi8cUHJINHJKGHfEx-nUil0W44edcYn0NO_ltSBkXvZjwSzcaAkD5EALw_wcB