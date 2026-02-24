宮城県仙台市で60年、「食」の現場を支え続ける株式会社カリーナフードサービス（代表取締役：長澤 睦彦）は、実店舗のDucca(呼称：デュッカ)運営経験と熟練の調理技術を凝縮した冷凍ミールキット『Ducca Dining(デュッカダイニング)シリーズ』の販売を開始いたします。新型コロナ始め、共働き世帯の増加により拡大を続ける冷凍食品市場において、主流となっている「効率・簡便」だけでなく、「プロの技による豊かな食卓」を両立させる、ポスト・タイパ時代の新しい選択肢を提案します。

商品販売開始にあたり、冷凍食品を扱う、もしくは興味を持って頂いた企業様に当商品のサンプルを無償にてお送りさせて頂きます。

(商談をお引き受けいただける企業様にサンプル送付を目的としたものです。)

⬜︎DuccaDiningの考える価値

冷凍食品は便利になりましたが、家庭の食卓から「今日は何にするか」「味はこれでいいか」という迷いが消えたわけではありません。今、求められているのは、考えなくても、ちゃんとした食事になるという価値です。

「外食しない日でも、食事の質を下げない選択肢」

私たちはそこに、「出した人が納得できる」という価値を加えました。

“出して納得できる一皿かどうか”が商品開発の基準です。

⬜︎商品の特長（3つの価値）

①迷わず作れて、味が決まる「設計力」

ソース・加熱時間・仕上がりを前提に設計。

湯煎またはフライパンで、誰が作っても同じ品質で完成します。

②日常にも特別にも使える「両立性」

日常主菜として使いやすいラインと、来客時や“ごちそう”として提案できるラインを展開。

その日のシーンで選べる構成です。

③出して納得できる「食卓としての完成度」

盛り付けが成立する設計とソースの完成度により、冷凍でありながら“これでよかった”と思える一皿を実現します。

⬜︎こんな方にお届けしたい

便利さは足りている。

でも、納得感が足りていない。

そんな人のための冷凍ミールキットです。

⬜︎キャンペーン概要

１． 内容

『DuccaDining冷凍ミールキット』のサンプル数点を無償でお届けします。

２． 応募対象

バイヤー、店舗関係者のうち一度アポイントをとらせて頂ける企業様に限らせていただきます。

３． 応募方法

下記、フォームからお申し込み下さい。

当選された企業様にはこちらからご連絡させていただきます。

⬜︎株式会社カリーナフードサービスについて

1965年スパゲッティ専門店「CARINA」を創業以来、近年では飲食店運営だけに限らず、食の周りにある満足の提供を目指し、花卉事業や、東北の食材を使用した商品による物販事業・ケータリング事業など幅広く展開。『すべては、お客様のために』という想いを大切に、常に時代を先読みし、業界の先駆けとなる挑戦を続けています。

・会社名：株式会社カリーナフードサービス

・サイトURL：https://cfs.group/

・所在地：〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町2-3-5

・代表者：長澤 睦彦

・事業内容：飲食事業7店舗・花卉事業1店舗・ケータリング事業・弁当事業・冷凍食品事業