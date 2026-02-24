HIGUCHI GROUP（本社：長崎県西彼杵郡時津町／代表：樋口 益次郎）は、2026年2月26日（木）、グループの本社を置く長崎県西彼杵郡時津町と「災害時における施設利用及び物資供給に関する協定」を締結いたします。

本協定は、2025年7月に締結した「まるみつ長与店」に続く、グループ2店舗目の取り組みです 。時津町において、5階建ての立体駐車場を車両の一時避難場所として開放するほか、2,100個の携帯用トイレ、1,200食の保存食など、有事の際に不可欠な物資を無償提供いたします。私たちは、地域住民の皆様の安全を守る「地域防災拠点」としての機能を強化し、安心できるまちづくりに貢献してまいります 。

協定締結の背景

近年、全国的に頻発・激甚化する自然災害を受け、地域防災力の向上が急務となっています。こうした状況下、当グループは自社が運営する「まるみつ時津店」の広大な駐車場や堅牢な建物が、有事の際に地域住民の皆様の安全を守る上で重要な役割を果たせると考え、本協定の締結に至りました。

先行して協定を締結した「まるみつ長与店」に加え、隣接する時津町においても体制を整えることで、町境を越えた「時津・長与エリア」全体の防災力を底上げします。広域的なサポートにより、地域全体を守るネットワークの構築を目指します。

具体的な支援内容

本協定に基づき、時津町からの要請があった際には、以下の支援をすべて無償で実施いたします。

１．施設の提供：災害時の一時避難場所として

〇まるみつ時津店 駐車場（合計4050.49㎡） ・平置き駐車場：262.50㎡ ・5階建て立体駐車場：3787.99㎡〇店舗内トイレの利用

２．物資の供給：被災者の生活支援のために

〇保存水（アルミボトル）：1,248本〇保存食：1,200食〇携帯用トイレ：2,100個〇アルミブランケット：120枚〇生理用品：50個〇その他、店舗にて保有している菓子類、飲料、インスタント食品など

■ 協定締結式の概要

日時：２０２６年２月２６日（木） １６時００分 ～１６時３０分まで場所：時津町役場 本庁舎４階 応接室 時津町浦郷２７４番地１出席者： ・時津町長 山上広信 様 ・三宝商事株式会社 代表取締役 樋口益次郎

【グループ概要】

私たちHIGUCHI GROUP（ひぐちグループ）は1950年の創業より、『大衆に憩いと安らぎを』を経営理念として、飲食、ホテル、アミューズメント、エンターテインメント、森林事業、不動産、総合建築といった多岐にわたる事業を九州全7県にて展開しています。これらの様々な事業を通して、つながる全ての人々を豊かにし、社会の発展に貢献することを目指しています。そして100年企業に向けて走り続けています。・コーポレートサイト：https://www.higuchi-gr.co.jp/ ・公式SNS（X）：https://x.com/Higuchi_1025