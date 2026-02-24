令和8年3月4日(水)三重県庁ロビー及び県民ホール、3月6日(金)～9日(月)おかげ横丁 特設屋台にて、「全国ナイスハートバザール2025 in 三笑」を開催します。

会場では、全国の障がい者就労支援事業所で作られた商品(菓子、加工食品、雑貨(縫製品、木工品、陶芸品等)等)を販売します。





https://www.selp.or.jp/general/activity/bazaar/314









■全国ナイスハートバザールとは

全国ナイスハートバザールとは、全国の障がい者就労支援事業所で作られた商品を展示・販売するイベントです。

本バザールを通して、障がい者就労支援事業所の販路拡大・障がい者の工賃向上を図るとともに、障がい者の社会参加を促進することを目的としています。





全国NHB in 三笑 チラシ(表)





■全国ナイスハートバザール2025 in三笑(概要)

〔三重県庁 会場〕

日時 ： 令和8年3月4日(水)

販売時間： 11：00～16：00

会場 ： 三重県庁ロビー及び県民ホール［三重県津市広明町13番地］

アクセス https://www.pref.mie.lg.jp/CHIZU/kenchoS.htm





〔伊勢内宮前 おかげ横丁 特設屋台〕

日時 ： 令和8年3月6日(金)～9日(月)

販売時間 ： 10：00～17：00

※最終日のみ16：00閉店

会場 ： おかげ横丁 特設屋台［三重県伊勢市宇治中之切町52］

アクセス https://okageyokocho.com/main/access/

主催 ： 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会就労センター協議会

認定特定非営利活動法人日本セルプセンター

三重県社会就労センター協議会

後援 ： 三重県 津市 伊勢市 三重県社会福祉協議会

三重県知的障害者福祉協会 三重県障害者小規模福祉施設協議会

公益社団法人三重県障害者団体連合会

一般財団法人三重県知的障害者育成会

特定非営利活動法人三重県精神保健福祉会

三重県精神障がい者福祉事業所連絡協議会

三重県身体障害者福祉施設協議会 中日新聞社 三重テレビ放送









【全国社会就労センター協議会とは】

全国社会就労センター協議会(全国セルプ協)は、1977年に全国の障害者の働く施設(旧法授産施設)の関係者が大同団結して結成された組織です。現在、約1,300の障がい者就労支援事業所が全国セルプ協に加入しています。すべての都道府県に都道府県セルプ協が設置され、各地方の都道府県セルプ協によって

7つのブロック組織が構成されています。