女性活躍×複業推進×地域創生を支援する女性支援団体「パラレルキャリア推進委員会 ®」を運営する「エール株式会社」 （代表：美宝れいこ、本社：東京都中央区）は、2026年1月28日に令和7年度内閣府モデル事業「関係人口創出・拡大のための対流促進事業」の一環として、これまで運営してきた女性複業人財のマッチングプラットフォーム「Aile Pro（エールプロ）」をリニューアルし、地域支援を強化した「グローカル・プロジェクト型支援」のプラットフォームとして本格展開を開始しました。

従来の Aile Pro は、女性複業人財と企業をつなぐマッチングサービスとして、主に都市部企業のアウトソーシングニーズに対応してきました。一方で、人口減少や担い手不足が深刻化する地域においては、単発的な業務委託や個人単位のマッチングだけでは、課題解決や継続的な関係構築が難しいという課題がありました。こうした背景を踏まえ、Aile Pro はサービスの位置づけを見直し、海外在住メンバーと日本各地の地域在住メンバーを組み合わせた「グローカル・プロジェクトチーム」による支援モデルへと転換しました。女性に特化したプラットフォームとして、多様なキャリアや経験を持つ女性がチーム単位で参画し、自治体・地域企業の課題にプロジェクト型で取り組む点が特徴です。本リニューアルにより、Aile Pro は単なる人財マッチングにとどまらず、プロジェクト設計から実行、運営までを一体で支援する仕組みを提供します。さらに、プロジェクト型支援に加え、ワーカーとの直接業務委託契約にも対応し、課題やフェーズに応じた柔軟な活用を可能にしています。

海外×地域×女性をつなぐ「グローカル・プロジェクトチーム」とは

グローバル × ローカル = グローカルAile Pro が提唱する「グローカル・プロジェクトチーム」とは、海外在住メンバーと日本各地の地域在住メンバーを組み合わせ、知見・スキル・視点の多様性を活かして編成されるプロジェクト単位のチーム体制です。個別業務委託や単発型支援とは異なり、チームとして課題解決に取り組むことで、実行力のあるプロジェクト推進を可能にします。

「消滅可能性都市ゼロ宣言」を掲げて

女性の地方からの流出、人口減少、担い手不足、地域経済の縮小──。全国各地で「消滅可能性都市」という言葉が現実味を帯びるなか、地域を支える人財の確保と、外部との持続的な関係づくりは、多くの自治体・地域企業に共通する課題となっています。一方で、地域には十分に活かされていない人的資源も存在します。出産や育児、転居などを経て多様なキャリアを歩んできた女性たち、また海外で培った経験や専門性を持ちながら、日本の地域と関わる機会を持てずにいる人々です。Aile Pro は、「消滅可能性都市ゼロ宣言」をスローガンに掲げ、地域の女性が継続的に関わり、地域と外部をつなぐ存在として活躍できるモデルの構築を目指しています。単なる人財活用にとどまらず、関係人口の創出や地域との長期的な関係づくりを通じて、今後は、自治体・地域企業との連携を広げながら、グローカル・プロジェクト型支援の社会実装と他地域への展開を進めていく予定です。

サービスの主な特徴

女性に特化したプラットフォーム設計女性の経験やスキルを前提に、無理のない関わり方と継続的な参画を重視した設計を行っています。グローカル・プロジェクト型支援個人単位ではなく、海外チームと地域メンバーがチームとして課題に向き合うことで、実行力と成果創出を高めます。柔軟な契約形態プロジェクト型支援に加え、ワーカーとの直接業務委託契約にも対応し、自治体・企業のニーズやフェーズに応じた活用が可能です。

サービスURL

https://aile-pro.jp/

会社名：エール株式会社(Aile Inc.)代表者 ：美宝れいこ所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9F電話：03-6555-3967メール：info@aile-official.co.jp会社HP： http://aile-official.co.jp/Aile Pro： https://aile-pro.jp/