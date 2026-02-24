successfee株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：福田 幸雄)が提供する、EC専用の成果報酬型パートナー管理ツール「successfee(サクセスフィー)」は、GMOメイクショップ株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：向畑 憲良)が提供するEC構築プラットフォーム「makeshop by GMO」とのシステム連携を開始しました。





successfeeがmakeshop by GMOと連携





本連携により、「makeshop by GMO」を利用するEC事業者は、外部ASPを介することなく、自社ECに最適化された成果報酬型パートナー施策を、より簡単かつ安全に導入・運用することが可能となります。









■連携の背景

昨今、デジタル広告費の高騰やCookie規制の影響により、従来の広告運用だけでは新規顧客の獲得効率(CPA)を維持することが難しくなっています。そのため、多くのEC事業者が、インフルエンサーや既存顧客、販売代理店といった「パートナー」を通じた紹介マーケティングに注目しています。しかし、自社で紹介制度を構築するには、正確な成果計測や煩雑な報酬支払いの管理が大きなハードルとなっていました。そこで、makeshopをご利用頂いているショップ様にもご提供可能とするために、連携を実施しました。









■連携の概要

今回の連携では、「successfee」と「makeshop by GMO」をAPIおよびタグ連携により接続することで、以下を実現します。





・makeshop上の注文情報をsuccessfeeに自動連携

・URL・クーポンコードを用いた成果トラッキング

・成果の自動承認・否認、不正・キャンセルを考慮した成果管理

・EC・パートナー双方が確認できる専用ダッシュボードの提供





これにより、EC事業者は「誰が・どの施策で・どの売上を生んだのか」を明確に把握しながら、透明性の高いパートナー運用を行うことができます。

初期的には、プライベートアプリとして連携いたしますので、ご希望の方は、successfeeにお問い合わせください。

ECサイトの新しい売り上げ基盤の構築が可能









■連携による主なメリット

EC事業者さま向け

・外部ASPに依存しない、自社主導のパートナー施策を構築

・パートナー毎の報酬率を柔軟に設計可能

・商品毎の柔軟な報酬率の設定

・注文キャンセルや不正注文を考慮した安心・安全な成果管理

・パートナーへの支払業務はsuccessfeeが実施





パートナーさま向け

・成果状況・承認状況をリアルタイムで可視化

・クーポン・URLを活用したシンプルな成果創出

・紹介顧客が半永久的にパートナー紐づき、ストック収入の確保が可能









■今後について

successfee株式会社は、本システムの提供を通じて、EC事業者とパートナーが相互に協力し、持続的な成長を実現できるエコシステムの構築を目指します。その中で、両者が求める最適なビジネスパートナーを効率的に見つけ出す「販売協力パートナーマッチングサービス」の展開も予定しており、2026年3月から事前登録を始めます。さらに多くのWin-Winを生み出すプラットフォームへと進化してまいります。









■GMOメイクショップ株式会社について

GMOメイクショップは「Commerce for a better future.／商取引でより良い未来に」をミッションに掲げ、ネットショップ支援事業を展開しています。EC構築支援をはじめ、ECマーケティング支援やEC運用受託にも対応しており、さらに、運営資金調達のための補助金・助成金の申請支援や、EC売上を最短即日で入金可能な『即日売上入金サービス』の提供を通じて、キャッシュフローの改善も支援するなど、EC領域における一気通貫の支援体制を構築しています。

今後もGMOメイクショップは、広範なEC領域において店舗様が抱えるさまざまな課題を解決できるよう、サービスのさらなる強化を図り、国内EC市場のさらなる活性化に貢献してまいります。





所在地 ： 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 ： 代表取締役社長CEO 向畑 憲良

事業内容： ネットショップ支援事業

(EC構築支援・ECマーケティング支援・EC運用受託)

URL ： https://www.makeshop.jp/









■successfee株式会社について

successfee株式会社は、販売パートナーとの収益分配を自動化・可視化する「成果連動型マージン管理ツール successfee」を提供しています。EC・D2C・SaaS企業などの多様な業態に対応し、パートナー販売による安定した収益基盤の構築を支援。広告依存に頼らない“持続可能な成長モデル”の実現をミッションに、企業の新たな収益構造づくりを推進しています。





所在地 ： 東京都港区南青山3丁目8-5 アーバンプレム南青山3階

代表者 ： 代表取締役 福田 幸雄

事業内容： EC事業者向け成功報酬型パートナーシップシステム

「successfee」の開発・提供

URL ： https://successfee.com