株式会社 ONE STEP(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：小野 貴志)は、Webブラウザ特化型(PWA)のビデオ配信・スキルシェアプラットフォーム『Chat Market(チャットマーケット)』を日米同時にリリースいたします。本サービスは、既存のアプリ市場が抱える「高額なプラットフォーム手数料(30～50％)」という構造的な課題を、最新のWeb技術と独自の還元システムで解決し、クリエイターや専門家が正当な収益を得られる「新しい経済圏」を創出します。





概要





■ 開発の背景

【クリエイターエコノミーの「歪み」を是正する】

現在、多くのライブ配信アプリやスキルシェアサービスでは、売上の30～50％以上がプラットフォーム手数料として徴収されています。加えて、AppleやGoogleへの決済手数料(いわゆる「Apple/Google税」30％)も重くのしかかり、配信者がどれだけ努力しても、収益の半分近くが外部に流出してしまうのが現状です。Chat Marketは、「個人のスキルは稼げる！」というヴィジョンのもと、これらの「中抜き」構造を技術的に排除。配信者の手取りを最大化し、職業としての自立を支援するために開発されました。









■ 『Chat Market』 3つの革新性

1. 脱・アプリストアによる「圧倒的な高還元率」ネイティブアプリ(iOS/Android)を介さず、Webブラウザベース(PWA：Progressive Web Apps)で展開することで、プラットフォーム手数料30％の支払いを構造的に回避しました。これにより、業界最高峰の還元率を実現しています。





・ Chat Market

還元率 最大95％ (手取り約850,000円 / 売上100万円想定)

・ 一般的アプリ

還元率 30～50％ (手取り約150,000～500,000円 / 売上100万円想定)

※同じ売上でも、手元に残る金額に 最大約2倍の差 が生まれます。ダウンロード不要で、SNSリンクから1秒で入室可能です。





2. 稼ぐほど率が上がる「プログレッシブ・インセンティブ」 当月の売上実績に応じて、翌月1ヶ月間の還元率がランクアップする「成果の後払い」システムを採用。モチベーションを維持しながら、自身のブランド価値を高めることができます。

・ ランクアップ例

月売上 100万円達成 → 翌月還元率 86％

月売上 600万円達成 → 翌月還元率 88％

月売上 1,500万円達成 → 翌月還元率 91％

月売上 2,000万円達成 → 翌月還元率 95％

・ スタートダッシュ

「オプションA(月額3,300円)」等のサブスクリプションに加入することで、実績ゼロの初月から還元率85％でのスタートが可能です。





3. 「全配信有料化」によるクリーンなコミュニティ 最低料金を「15分150円～」に設定し、「無料で見られる」環境をあえて排除しました。これにより、冷やかしやアンチ・荒らしを物理的にシャットアウトし、「お金を払ってでも見たい」という熱量と純度の高いコアファンだけで構成される、安全性の高いコミュニティを形成します。









■ あらゆる業種が「マーケット」になる

Chat Marketはエンターテインメントだけでなく、実用的なスキルや専門知識を持つすべての人に開かれています。1対1のビデオ通話から1対多のライブ配信まで対応可能です。





・ 教育・学習

個人塾、英会話、家庭教師、料理レッスン

・ 専門・相談

法律相談、税務相談、医療・オンライン診療、占い

・ ビジネス

経営コンサルティング、不動産内見、高額商品の実演販売、査定

・ エンタメ・その他

アイドル、音楽、ゲーム攻略、婚活、政治活動の資金パーティーなど





配信者





■ 社会的意義：最も「現場にお金が届く」寄付プラットフォームへ

Chat Marketは、慈善活動や災害支援における寄付(ドネーション)ツールとしても機能します。一般的なクラウドファンディングと比較して「手数料が圧倒的に安い(最大85％還元)」「翌月着金とスピーディ」「ビデオ通話によるリアルタイムの双方向報告が可能」という強みがあり、支援金の8割以上を確実に現場へ届ける仕組みを実現しました。









■ 代表メッセージ

「奇跡ではなく、論理的な『分配』を。」

はじめまして。株式会社 ONE STEP 代表取締役の小野 貴志です。私たちが掲げる「還元率最大95％」という数字は、一時的なキャンペーンではありません。Webアプリ(PWA)技術によって中間コストを構造的に排除した結果生まれた、持続可能なビジネスモデルです。私自身、フォトグラファーとして活動する中で、個人の生み出した価値の半分が消える現状に強い疑問を感じてきました。Chat Marketは単なる遊び場ではなく、皆様のスキルを適正な価格で資産化し、国境を超えて外貨を獲得するための強固な「インフラ」です。「個人のスキルは稼げる」。この当たり前の事実を証明してまいります。









■ サービス概要

・ サービス名 ： Chat Market(チャットマーケット)

・ URL ： https://chatmarket.jp

・ 対応デバイス： スマートフォン、PC(Webブラウザ)※アプリダウンロード不要

・ 主要機能 ： 1対1ビデオ通話、1対多ライブ配信、サブスクリプション管理

・ 今後の展開 ： 日米同時リリースを皮切りに順次多言語化を進め、

世界中のファンと繋がるグローバルインフラを目指します。

米国市場に向けては "Stop Giving Away 30％."を

スローガンに、MCNやギルドへのアプローチを強化します。