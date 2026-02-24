今年で3回目の開催！「やきいもパラダイス2026 in てんしば」ラインナップ決定！

全国から専門店が集結する「やきいもパラダイス」。

3回目の開催となる今回は過去最大２８店舗が出店！

開催期間も過去最長となって、超パワーアップしました！

日替わりで音楽ライブも実施！

一人でたっぷりと、家族とほっこりと、

友人とがっつりと、好きな人としっとりと。

みんながてんしばで楽しめるグルメフェスとして、

3月20日(金祝)〜24日(火)　５日間、開催です。

＜開催概要＞

イベント名 　　やきいもパラダイス2026 in てんしば

　　　　　　　※短縮名称「やきいもパラダイス2026」「いもパラ」。

開催日　　　　 2026年3月20日(金祝)〜24日(火) 　全５日間

開催時間　　　10：00〜18：30（最終日は17：00まで）　

　　　　　　　※雨天決行、ただし音楽ライブは雨天の場合中止。

会場　　　　　天王寺公園エントランスエリア「てんしば」

入場料　　　　無料（１回購入につき１枚使用できる「お急ぎパス」500円）　

主催　　　　　やきいもパラダイス実行委員会

協力　　　　　近鉄不動産株式会社 株式会社ベースオントップ







■多種多彩ないもグルメ！

過去最大28店舗を迎える「やきいもパラダイス2026」

焼きいも、大学いも、スイートポテトといった、

さつまいもを使った定番メニューだけではなく、

きんつばやほしいもといった和のおやつから、

モンブラン、ソフトクリーム、クレープなどの洋のスイーツ、

さらには、豚汁やパイ、バーガーに至るまで。

「いもグルメ」のすべてが詰まった『関西横綱級』グルメイベントです。

■日替わり音楽コンテンツも！

やきいもパラダイス」では、音楽コンテンツも充実！

毎日日替わりでさまざまな音楽をおいもと共に楽しんでいただけます。

芝生、音楽、そして「おいも」。

春の優しさ・癒しを五感のすべてを使って楽しめます。

3月20日(金祝)・21日(土)

音楽催事アリ！

両日とも関西を中心に活動するアーティストがライブ開催！

3月22日(日)

Kawaii street piano

１日限定でストリートピアノを設置！

誰でも自由に演奏していただけます。

あなたもチャレンジ！

ミニ演奏会が突如として始まるかも？！

3月23日(月)

Street Strokes 2026

関西の大学アコースティック系団体が

この日だけのライブを開催。

フレッシュな歌声とサウンドを

聴かせてくれます！

3月23日(日)

神戸セーラーボーイズ

関西発・10代の少年たちによる10人組演劇ユニット！

神⼾を拠点とし、仲間たちとともに目標に向かって駆け抜けます！

