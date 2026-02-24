こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
価格改定と商品リニューアルのお知らせ
大好評の「トクニナルド」キャンペーンや、「セット500」にマックポーク復活など、
2026年も年間を通じてお得感と魅力的な商品をご提供
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、2026年2月25日(水)より、価格改定（標準店舗においては約6割の商品について店頭価格＜税込み＞を10円〜50円改定）※1、2と、一部商品のリニューアルを実施いたします。
このたびの価格改定は、原材料費、エネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けてものとなり、引き続きお客様にご満足いただける店舗体験をご提供することを目的としております。なお、お得なマックチキン(R)やハンバーガーなどの価格は据え置きます。さらに、より魅力的な商品のご提供を目的に、一部商品のリニューアルを行います。
■商品リニューアル
．札奪500に「マックポーク」のセットが500円（税込み）で復活登場し、500円のセットが2種から3種へ拡充
（2026年2月17日(火)発表：https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2026/0217a/）※3
▲丱螢紂璽札奪(R)のドリンクが+200円（税込み）でフラッペ、スムージーに変更可能に ※4
（2026年2月18日(水)発表：https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2026/0218a/）
「ベーコンレタスバーガー」「チキンフィレオ(R)」「えびフィレオ(R)」は、まろやかな酸味のマヨベースにブラックペッパーとマスタードのアクセントがあとをひくペッパーオーロラソースにリニューアル。「チキンマックマフィン」（朝マック(R)）はスイートレモンソースにリニューアル
ぁ屮廛譽潺▲爛蹇璽好肇魁璽辧次廚、よりコクとキレが長く続く味わいにリニューアル
（本日2026年2月24日(火)11時発表）
■「トクニナルド」キャンペーン※5
昨年に引き続き、年間を通じてお得感をご提供する「トクニナルド」キャンペーンとして、100円クーポン配信を2月23日（月）よりスタートしています。（2026年2月19日(木)発表：https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2026/0219a/）
※1：標準店舗における主な価格改定商品と価格据え置き商品の一覧は以下リンクよりご参照ください。
https://www.mcdonalds.co.jp/media_library/34903/file.pdf?mdjr=1
なお、店舗の所在地域や立地条件によって、標準店舗とは店頭価格や改定幅が異なる店舗（特殊立地店舗、特定店舗）がございます。改定幅が異なる店舗は以下リンクからご確認ください。2月25 日(水)以降の情報は、同日正午に反映予定です。
https://map.mcdonalds.co.jp/?g=2
※2：宅配サービス「マックデリバリー(R)」の改定幅は異なります。
※3、5：「セット500」「トクニナルド」キャンペーンは、デリバリーおよび一部の店舗では販売・実施しておりません。
※4：一部店舗ではフラッペ・スムージーを販売していません。
