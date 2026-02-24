「ライフブレッド」ハラール認証取得のお知らせ サクセム株式会社（本社：大阪府、代表取締役 会長 中里 輝茂、以下「当社」）は、2026年2月20日付で、ハラール認証を取得しました
サクセム株式会社（本社：大阪府、代表取締役 会長 中里 輝茂、以下「当社」）は、和歌山工場（和歌山県紀の川市）は、2026年2月20日付で、一般社団法人Japan Halal Foundationのハラール認証を取得しましたことをお知らせいたします。
同工場では洋菓子やケーキ類などの製造も行っておりますが、今回はそのうちの「ライフブレッド」についてハラール認証を取得いたしました。
■「ライフブレッド」について
「ライフブレッド」は、世界の食糧飢餓に苦しむ子供たちへの無償配布や救援・救済を目的として、10年の歳月をかけて研究・開発されたパンです。「命を繋ぐパン」として、長期5年の保存が可能でありながら、安心と美味しさを兼ね備えています。
原材料には小麦粉（国内製造）、食用なたね油、砂糖、小麦たんぱく、食塩、パン酵母を使用しており、動物由来成分や添加物・保存料は一切不使用のため、乳、卵のアレルギーの方や、ヴィーガンの方にも対応しています。
■認証取得の背景
近年、日本国内のみならず世界中で、地震や気候変動による災害、あるいは国際紛争により、多くの難民の方々が支援を必要としています。特に東南アジア、中東、アフリカなどのイスラム諸国では人口が急増しており、また日本国内においても、技能実習生や留学生といった在日ムスリムの方々や、インバウンド観光客が増加しています。
万が一の事態に備え、「命を繋ぐ食としてのライフブレッド」をより多くの方々に安心して召し上がっていただくためには、国内外のニーズに応えうる国際相互認証クラスのハラール認証取得が不可欠であると判断いたしました。
■認証の特長と今後の展望
今回取得いたしました一般社団法人Japan Halal Foundationのハラール認証は、マレーシアのJAKIM、シンガポールのMUIS、タイのCICOTといった海外のハラール認証機関との相互認証を受けています。本認証の取得を通じ、イスラム圏の消費者の皆様にも安心できる製品としてお役に立てれば幸いです。
当社は今後も、多様な顧客ニーズに対応した安心・安全な製品のご提供を目指してまいります。
＜ハラール認証概要＞
証書発行元：一般社団法人Japan Halal Foundation
（東京都台東区台東4-6-7 アッサラームビル1F）
[http://japanhalal.or.jp/](http://japanhalal.or.jp/)
認証取得施設：サクセム株式会社 和歌山工場
（〒649-6502 和歌山県紀の川市北長田130）
[https://succem.com/](https://succem.com/)
対象製品：「ライフブレッド」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342418/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342418/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342418/images/bodyimage3】
