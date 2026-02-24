「ライフブレッド」ハラール認証取得のお知らせ サクセム株式会社（本社：大阪府、代表取締役 会長 中里 輝茂、以下「当社」）は、2026年2月20日付で、ハラール認証を取得しました

