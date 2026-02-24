気候変動と日本・世界の森の現状を問うオンライン講演会を3月1日開催―国連スピーカーら登壇
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342417/images/bodyimage1】
【報道関係者各位】
2026年2月22日
国連スピーカー・映画監督・プロデューサーが登壇
気候変動と日本の森の現状を問うオンライン講演会を3月1日に開催
池田佳愛（主催）は、2026年3月1日（日）、「私が変われば、世界が変わる。～すべてのいのちが喜ぶ地球へ～」と題した特別オンライン対談を開催いたします。本講演会は、環境活動家の谷口たかひさ氏、映画監督・環境保護団体Green Drop代表の森理絵氏、プロデューサーの高森雄登氏を招き開催するものです。運営はLOVE UNLIMITEDが行います。
近年、日本国内で深刻化するクマの出没やスギ花粉問題、そして世界規模で多発する森林火災。これら一見異なる事象の根底にある「環境の変化」を自分事として捉え、私たちがどのような未来を選択すべきかを、世界各地の現場を知る登壇者が語り合います。
■ 開催背景：主催者 池田佳愛のメッセージ
本プロジェクトは、池田佳愛が谷口氏の講演会への参加をきっかけに4年間抱き続けてきた「気候変動も、自己肯定感も、自分から変えられるということを届けたい」という想いから始動しました。
映画『すべてのいのちと生きると決めた』の制作を通して目の当たりにした日本の森の現実、そして海外から届く大規模森林火災の報。これらの危機を「他人事ではない」と痛感し、知ることで希望を見出し、未来を変える第一歩とするため、本講演会を企画いたしました。
■ 登壇者プロフィール
・谷口 たかひさ氏（環境活動家 / 国連スピーカー）
世界100カ国以上を巡り、国連や各国議会、TEDなど世界20カ国で2,000回以上の講演実績を持つ。気候変動の現状を世界各地で伝える活動を続けている。
［公式サイト］https://takahisa-taniguchi.com/
・森 理絵 氏（映画監督 / 環境保護団体Green Drop 代表）
映画『すべてのいのちと生きると決めた』監督。映像を通じ、自然と人間の共生の在り方を問い続けている。環境保護団体Green Drop代表として活動。
映画『すべてのいのちと生きると決めた』公式ホームページ
https://inochi.coton-mt.com
・高森 雄登 氏（プロデューサー / LOVE UNLIMITED 代表）
同映画のプロデューサー。多角的な視点から環境問題の重要性を発信し、日本のクリエイティブを世界へ繋ぐ活動を展開している。
高森雄登プロフィール
https://lit.link/japantiaraxx
■ 開催概要
・タイトル： 「私が変われば、世界が変わる。～すべてのいのちが喜ぶ地球へ～」特別オンライン対談
・日時： 2026年3月1日（日）19:00 ～ 22:00
・形式： オンライン（Zoom）
・定員： 先着100名（要事前申し込み）
・詳細・申込： https://recent-horse-7xjakhx.gamma.site/
・主催： 池田 佳愛
・運営： LOVE UNLIMITED
配信元企業：LOVE UNLIMITED
【報道関係者各位】
2026年2月22日
国連スピーカー・映画監督・プロデューサーが登壇
気候変動と日本の森の現状を問うオンライン講演会を3月1日に開催
池田佳愛（主催）は、2026年3月1日（日）、「私が変われば、世界が変わる。～すべてのいのちが喜ぶ地球へ～」と題した特別オンライン対談を開催いたします。本講演会は、環境活動家の谷口たかひさ氏、映画監督・環境保護団体Green Drop代表の森理絵氏、プロデューサーの高森雄登氏を招き開催するものです。運営はLOVE UNLIMITEDが行います。
近年、日本国内で深刻化するクマの出没やスギ花粉問題、そして世界規模で多発する森林火災。これら一見異なる事象の根底にある「環境の変化」を自分事として捉え、私たちがどのような未来を選択すべきかを、世界各地の現場を知る登壇者が語り合います。
■ 開催背景：主催者 池田佳愛のメッセージ
本プロジェクトは、池田佳愛が谷口氏の講演会への参加をきっかけに4年間抱き続けてきた「気候変動も、自己肯定感も、自分から変えられるということを届けたい」という想いから始動しました。
映画『すべてのいのちと生きると決めた』の制作を通して目の当たりにした日本の森の現実、そして海外から届く大規模森林火災の報。これらの危機を「他人事ではない」と痛感し、知ることで希望を見出し、未来を変える第一歩とするため、本講演会を企画いたしました。
■ 登壇者プロフィール
・谷口 たかひさ氏（環境活動家 / 国連スピーカー）
世界100カ国以上を巡り、国連や各国議会、TEDなど世界20カ国で2,000回以上の講演実績を持つ。気候変動の現状を世界各地で伝える活動を続けている。
［公式サイト］https://takahisa-taniguchi.com/
・森 理絵 氏（映画監督 / 環境保護団体Green Drop 代表）
映画『すべてのいのちと生きると決めた』監督。映像を通じ、自然と人間の共生の在り方を問い続けている。環境保護団体Green Drop代表として活動。
映画『すべてのいのちと生きると決めた』公式ホームページ
https://inochi.coton-mt.com
・高森 雄登 氏（プロデューサー / LOVE UNLIMITED 代表）
同映画のプロデューサー。多角的な視点から環境問題の重要性を発信し、日本のクリエイティブを世界へ繋ぐ活動を展開している。
高森雄登プロフィール
https://lit.link/japantiaraxx
■ 開催概要
・タイトル： 「私が変われば、世界が変わる。～すべてのいのちが喜ぶ地球へ～」特別オンライン対談
・日時： 2026年3月1日（日）19:00 ～ 22:00
・形式： オンライン（Zoom）
・定員： 先着100名（要事前申し込み）
・詳細・申込： https://recent-horse-7xjakhx.gamma.site/
・主催： 池田 佳愛
・運営： LOVE UNLIMITED
配信元企業：LOVE UNLIMITED
プレスリリース詳細へ