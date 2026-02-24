Aeris、Palo Alto Networksと統合――エージェントレスかつグローバルなSASEにより、ワイヤレスIoTの「ブラインドスポット」を保護

米国イリノイ州シカゴ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ワイヤレス管理プラットフォーム、セキュリティ・サービス、およびコネクテッドカー・プログラムのグローバル・リーダーであるAerisは本日、Palo Alto Networksの「Prisma SASE 5G」との製品統合を完了し、Palo Alto Networksテクノロジー・パートナー・エコシステムに参画したことを発表致しました。 今回の統合により、両社の共通の顧客に向けてインテリジェント、且つ相互運用可能なターンキー・ソリューションを提供し、デジタル・トランスフォーメーションの道のりをより容易に、そして確実に保護できるよう支援することが可能となりました。

「Aeris IoT Watchtower™」とPalo Alto Networksの「Prisma SASE 5G」を組み合わせることで、企業によるワイヤレスIoTの展開において革新的な保護方法を実現し、ワイヤレスIoTエッジまでセキュリティを拡張する単一の管理・制御ポイントを提供致します。

さらに、レイヤー7レベルの高度なセキュリティ機能を備え、ディープ・パケット・インスペクション（DPI）やデータ損失防止（DLP）を含む機能をグローバル規模で提供致します。

特に両プラットフォーム間の相互運用性を検証することで、AerisとPalo Alto Networksは、企業が攻撃対象領域（アタックサーフェス）を縮小でき、これまで分離されていたワイヤレスIoTデバイスを企業のセキュリティ基盤へ統合できるよう支援致します。

エンタープライズ顧客向け主なメリット

本統合によるアーキテクチャは、ゼロトラスト保護と自動化された監視機能をワイヤレスIoTエッジへ直接提供することで、セキュリティ境界の概念を再定義します。

・統合セキュリティの可視化：

単一の管理画面（Single pane of glass）を通じて、SASEセキュリティ・ポリシーをワイヤレスエッジまで拡張し、一元的なセキュリティの可視化を実現します。

・プロアクティブな脅威対応：

Aeris IoT Watchtower™とPalo Alto Networks Prisma SASEにより、ネットワークおよびデバイスのライフサイクル全体にわたるリアルタイム監視とゼロトラスト制御を実現し、拡張された保護を提供致します。

・グローバル規模の接続基盤：

約30社のTier1モバイルネットワークオペレーターから成るAerisのエコシステムを活用し、単一プラットフォームを通じてスケーラブルなグローバル接続を提供致します。

・導入の迅速化：

セキュリティ相互運用性の検証に伴う煩雑性を軽減し、グローバルIoT施策の市場投入までの期間（Time-to-market）を短縮します。

・将来対応型インフラ：

高帯域幅とミッションクリティカルな応答性が求められる5G対応アプリケーションを支える組み込みを支援致します。

・シームレスな運用エクスペリエンス：

ITシステムとワイヤレスデバイス全体にわたり、一貫性のある統合セキュリティアプローチを実装します。

Aerisの最高製品責任者（CPO）であるJon Connetは、次のように述べています。

「今回のPalo Alto Networksとの統合は、セキュリティとワイヤレス接続を個別に管理してきた従来の非効率な運用から脱却する、グローバル企業にとって重要な転換点となります。本パートナーシップにより、企業は同クラスの最高セキュリティをITシステムとワイヤレス接続デバイスの双方にわたり一貫して適用できるようになります。さらに、約30社のモバイルネットワークオペレーターから成るAerisのエコシステムにおいても、世界最大級のサイバーセキュリティプロバイダーが持つグローバル最高水準の信頼性と実績を活用できるようになります。」

Palo Alto NetworksのSASE担当製品管理シニア・バイス・プレジデント（SVP）であるAnupam Upadhyaya氏は、次のように述べています。

「脅威がグローバルレベルで進化する中、ワイヤレスエッジはもはや企業のセキュリティ基盤から切り離された孤立環境であってはなりません。Prisma SASEとAerisの統合により、ワイヤレスデバイスにおける可視性およびセキュリティのギャップを解消する統合セキュリティアーキテクチャが提供されます。これにより、強固な保護を通じてイノベーションを促進し、お客様がAIや5Gのメリットを確かな自信をもって活用できる環境を実現します。」

Palo Alto Networksは、AIおよびサイバーセキュリティ分野における世界的リーダーです。Palo Alto Networksテクノロジー・パートナー・プログラムは、企業が抱えるセキュリティ上のギャップを解消し、遅延を削減するとともに、エンドユーザーエクスペリエンスを向上させる包括的な統合ソリューションのポートフォリオを提供しています。

ワイヤレス向けグローバルSASEソリューションの詳細については、本日よりミーティングをご予約頂けます。また、MWC 2026 Barcelonaの会場にてお問い合わせ頂くことも可能です。

■ Aerisについて

Aerisは30年以上にわたり、セルラー管理プラットフォーム、セキュリティ・サービス、コネクテッドカー・プログラムにおいて信頼されてきたグローバル・リーダーです。IoTテクノロジーに関する当社の専門知識は、世界7,000社のエンタープライズ顧客、約30社のモバイル・ネットワーク事業者パートナー、そして世界全体で1億台のIoTデバイスを支えるグローバル・エコシステムに活用されています。IoT向けeSIMの最大のオーケストレーターであるAerisは、革新的な技術とボーダーレスな接続性により、管理の簡素化、セキュリティ強化、パフォーマンス最適化、そして大規模な成長を遂げる今日のコネクテッド・スマートワールドを支えています。「Aeris IoT Accelerator Platform」「Aeris IoT Watchtower™」「Aeris Mobility Suite」が、お客様のクリティカルIoTプログラムのセキュリティ確保と強化にどのように貢献するか、詳細につきましては aeris.com をご覧ください。またLinkedInにてAerisをフォロー頂きますようお願いいたします。

