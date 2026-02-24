【開催報告】LOVE UNLIMITED、2025年10月19日 に「ロイヤルセントヨーク」で特別な集まりを開催。 「あなたはPreciousな存在」――豪華リムジンとドレスで彩る、至福のランチタイム
【開催報告】LOVE UNLIMITED、2025年10月19日に「ロイヤルセントヨーク」で特別な集まりを開催。
「あなたはPreciousな存在」――豪華リムジンとドレスで彩る、地上の天国を具現化した至福のランチタイム
「愛」を軸に人々の可能性を広げ、自分史上最高の道を歩む生き方を提唱するLOVE UNLIMITED（代表：高森雄登）は、去る10月、静岡の結婚式場「ロイヤルセントヨーク」にて、特別なリアル交流会を開催いたしました。
本イベントは、LOVE UNLIMITEDが掲げる「個人の幸福度を高め、地上に天国のような場所を作る」というミッションを具現化する取り組みの一環です。秋の柔らかな陽光が降り注ぐなか、非日常的な空間で自らの尊さ（Precious）を再確認し、愛ある仲間と魂で繋がる、多幸感溢れる特別な集まりとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341819/images/bodyimage1】
■ 開催の目的：一人ひとりが「Preciousな存在」であることを再認識する場
LOVE UNLIMITEDでは、この世に生を受けた一人ひとりが、かけがえのない「Precious（尊い）」な存在であると考えています。
日常の中で忘れがちなこの真実を、五感を通じて思い出すために。あえて格式高い舞台を用意し、華やかなドレスを身に纏う機会を提供しました。最高の環境で「大切に扱われる体験」をすることで、自己肯定感を深め、個人のセルフイメージを高めていく。それこそが、私たちが目指す社会への第一歩です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341819/images/bodyimage2】
■ 舞台は光溢れる「ロイヤルセントヨーク」。英国の気品漂う“地上の天国”
会場となったのは、英国の伝統美を湛える「ロイヤルセントヨーク」。
ステンドグラスから差し込む色鮮やかな光や、手入れの行き届いたイングリッシュガーデンの眩い緑が、参加者を優しく迎え入れました。
まるで映画のワンシーンのような美しい建築と調度品に囲まれた時間は、まさに「地上に現れた天国」。
その清らかな空気感が、参加者一人ひとりの内なる輝きと共鳴し、会場全体が神聖なほどの美しさに包まれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341819/images/bodyimage3】
■ 特別な体験を彩る、豪華リムジン内での記念撮影
イベントに華を添えたのは、非日常の象徴である白亜のリムジンです。
ラグジュアリーな車内では、参加者の皆様で記念撮影を行いました。自分自身を特別で貴重な存在として慈しみ、共に歩む仲間と笑顔を交わすひとときは、これから始まる素晴らしい時間への期待に胸を膨らませる、至福の体験となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341819/images/bodyimage4】
■ 「はじめまして」とは思えず、ハグを。愛に満ちた仲間との出会い
ランチタイムを彩ったのは、ロイヤルセントヨークのシェフによる、目にも鮮やかな絶品料理の数々です。しかし、何よりの主役は、そこに集った愛ある仲間たちでした。
ドレスアップした互いの姿を称賛し合い、これまでの歩みや将来のお仕事について語り合うなかで、会場の至る所では「はじめまして」とは思えず、自然とハグを交わす温かな光景が見られました。批判や否定のない、温かな愛の循環が生まれる場所。この素晴らしいコミュニティとの出会いこそが、参加者にとって何よりの宝物となりました。
LOVE UNLIMITEDは、これからも「地上に天国のようなコミュニティを創造する」というビジョンに基づき、一人ひとりが自らの尊さを実感できる場を創出し続けます。
オンライン・オフラインを横断し、愛と調和に満ちた「地上の天国」を広げていくための活動を、より一層加速させてまいります。
その他のイベント開催についても、随時レポートしていきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341819/images/bodyimage5】
配信元企業：LOVE UNLIMITED
「あなたはPreciousな存在」――豪華リムジンとドレスで彩る、地上の天国を具現化した至福のランチタイム
「愛」を軸に人々の可能性を広げ、自分史上最高の道を歩む生き方を提唱するLOVE UNLIMITED（代表：高森雄登）は、去る10月、静岡の結婚式場「ロイヤルセントヨーク」にて、特別なリアル交流会を開催いたしました。
本イベントは、LOVE UNLIMITEDが掲げる「個人の幸福度を高め、地上に天国のような場所を作る」というミッションを具現化する取り組みの一環です。秋の柔らかな陽光が降り注ぐなか、非日常的な空間で自らの尊さ（Precious）を再確認し、愛ある仲間と魂で繋がる、多幸感溢れる特別な集まりとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341819/images/bodyimage1】
■ 開催の目的：一人ひとりが「Preciousな存在」であることを再認識する場
LOVE UNLIMITEDでは、この世に生を受けた一人ひとりが、かけがえのない「Precious（尊い）」な存在であると考えています。
日常の中で忘れがちなこの真実を、五感を通じて思い出すために。あえて格式高い舞台を用意し、華やかなドレスを身に纏う機会を提供しました。最高の環境で「大切に扱われる体験」をすることで、自己肯定感を深め、個人のセルフイメージを高めていく。それこそが、私たちが目指す社会への第一歩です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341819/images/bodyimage2】
■ 舞台は光溢れる「ロイヤルセントヨーク」。英国の気品漂う“地上の天国”
会場となったのは、英国の伝統美を湛える「ロイヤルセントヨーク」。
ステンドグラスから差し込む色鮮やかな光や、手入れの行き届いたイングリッシュガーデンの眩い緑が、参加者を優しく迎え入れました。
まるで映画のワンシーンのような美しい建築と調度品に囲まれた時間は、まさに「地上に現れた天国」。
その清らかな空気感が、参加者一人ひとりの内なる輝きと共鳴し、会場全体が神聖なほどの美しさに包まれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341819/images/bodyimage3】
■ 特別な体験を彩る、豪華リムジン内での記念撮影
イベントに華を添えたのは、非日常の象徴である白亜のリムジンです。
ラグジュアリーな車内では、参加者の皆様で記念撮影を行いました。自分自身を特別で貴重な存在として慈しみ、共に歩む仲間と笑顔を交わすひとときは、これから始まる素晴らしい時間への期待に胸を膨らませる、至福の体験となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341819/images/bodyimage4】
■ 「はじめまして」とは思えず、ハグを。愛に満ちた仲間との出会い
ランチタイムを彩ったのは、ロイヤルセントヨークのシェフによる、目にも鮮やかな絶品料理の数々です。しかし、何よりの主役は、そこに集った愛ある仲間たちでした。
ドレスアップした互いの姿を称賛し合い、これまでの歩みや将来のお仕事について語り合うなかで、会場の至る所では「はじめまして」とは思えず、自然とハグを交わす温かな光景が見られました。批判や否定のない、温かな愛の循環が生まれる場所。この素晴らしいコミュニティとの出会いこそが、参加者にとって何よりの宝物となりました。
LOVE UNLIMITEDは、これからも「地上に天国のようなコミュニティを創造する」というビジョンに基づき、一人ひとりが自らの尊さを実感できる場を創出し続けます。
オンライン・オフラインを横断し、愛と調和に満ちた「地上の天国」を広げていくための活動を、より一層加速させてまいります。
その他のイベント開催についても、随時レポートしていきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341819/images/bodyimage5】
配信元企業：LOVE UNLIMITED
プレスリリース詳細へ