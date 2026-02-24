今年は午年、どんな抱負を持ちますか？在広州の各国総領事からのメッセージをご覧ください

広州（中国）、2026年2月20日 /PRNewswire/ -- 南方網による報道によれば、

午年を祝う旧正月を迎えるにあたり、広東省は国際協力を強化し、Win-Winのパートナーシップを通じてさらに大きな利益をもたらす態勢を整えているとのことです。

広州駐在の各国の総領事は、春節の慶賀として公式メディア南方網の取材を通じ、今年の干支である馬にちなんだ祝賀の辞を広東省の人々に贈るとともに、新たな年の友好と協力の展望を語りました。

広東と世界との絆は、この一年でどのように繁栄を続けるのでしょう？すぐそこに、どんな胸踊るチャンスが待っているのでしょう？動画をクリックして、午年を一緒に駆けようではありませんか。

