【音で殴るアクションへ進化】 アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』109シネマズ明和にて“パワー系アクション俳優・大東賢 怪力音”解禁

アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～」は、109シネマズ明和での上映において、アクションシーンを再編集した“進化版”を公開いたしました。

今回の最大の進化は、道場アクションシーンに新たに加えられたパワー系アクションの創始者・大東賢による「怪力音」の導入です。

アームレスリング世界王者の雄叫びをヒントに、世界レベルのアームレスリング競技で培った咆哮と爆発的エネルギーを、映像と完全同期。

視覚的破壊力に加え、聴覚からも“人間を超越した怪力”を体感できる構成へと進化しました。

打撃音、呼吸、雄叫び。

アクションを「音」からビルドアップすることで、観客の心拍数を高める演出を追求。





筋肉の躍動と怪力音が連動する瞬間、スクリーン上の肉体は“重機”のような質感を帯びます。

また、エンディングではブルース・リーの怪鳥音へのオマージュを込め、アクション映画への敬意と継承の意志を表現しています。





現在、109シネマズ明和での上映は残りわずか。

劇場音響で体感する“怪力音”は、スクリーンでしか味わえない体験です。

大東賢が挑む、「音で殴る」新次元アクション。

その進化を、ぜひ劇場でご体感ください。



三重県

109シネマズ明和

〒515-3048

三重県多気郡明和町中村1223番地 イオンモール明和内



https://109cinemas.net/movies/5295.html



上映期間

2月20日（金）～2月26日（木）

配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ

