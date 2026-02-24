2月21日（土）109シネマズ明和にて、アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』舞台挨拶開催 ― パワー系アクション俳優・大東賢が語る「力現道」という生き方 ―
2026年2月21日（土）、109シネマズ明和にて、アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の舞台挨拶が行われ、パワー系アクション俳優・大東賢が登壇いたしました。
当日はエグゼクティブシートが完売。複数回鑑賞する来場者の姿も見られ、会場は終始温かい雰囲気に包まれました。
今回の舞台挨拶では、作品の裏話に加え、大東賢監督が長年探究してきた思想「力現道（りきげんどう）」についても語られました。
■ 力現道とは何か
力現道とは、「力を現し、道を生きる」という考え方です。
ここでいう“力”とは、他者を倒すためのものではありません。
・自分を律する力
・他者を守る力
・困難を乗り越える力
・人を支える力
大東賢監督は次のように語りました。
「アクションは単なる演技ではない。それは人間を鍛える“教育”であり、生き方を示す“哲学”である。」
身体表現を通じて、心と体を磨いていく――それが力現道の根幹にある思想です。
■ 受け継がれる精神
また、トーク中には藤岡弘、氏や堀田眞三氏とのエピソードにも触れ、来場者が身を乗り出して聞き入る場面も見られました。さらに当日は出演者の堀和宏氏も応援に駆けつけ、会場は和やかな空気に包まれました。
■ これから
舞台挨拶は一区切りとなりましたが、上映は現在も継続中です。
大東賢監督は今後も、アクション映画を通じて「教育」と「哲学」という視点から身体表現の可能性を発信していくとしています。
■上映期間
2月20日（金）～2月26日（木）
※映画鑑賞者へパンフレットプレゼントあり
【会場】
109シネマズ明和
三重県多気郡明和町中村1223番地 イオンモール明和内
https://109cinemas.net/movies/5295.html
