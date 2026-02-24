LanzaJetが4700万ドルの新規資金を確保し、プレマネー評価額6億5000万ドルでエクイティ投資ラウンドの初回クローズを完了、SAF技術の有効性をさらに実証し今後の成長を加速





International Airlines Group（IAG）、Shell、Groupe ADP、LanzaTech、Mitsuiが追加出資し、LanzaJetの成長および独自のAlcohol-to-Jet（ATJ）技術の商業展開を支援

シカゴ, 2026年2月20日 /PRNewswire/ -- 次世代燃料技術のリーディング企業であり、燃料生産も手がけるLanzaJet, Inc.は本日、総額1億3500万ドルを目標とするエクイティ投資ラウンドの初回クローズを、プレマネー企業評価額6億5000万ドルで完了したと発表しました。本ラウンドはIAGおよびShellが共同で主導し、Groupe ADP、LanzaTechおよびMitsuiが参加しました。これら5社はいずれも既存株主であり、世界初の完全統合型商業規模エタノール燃料転換プラントである米国ジョージア州ソパートンのLanzaJet Freedom Pines FuelsにおけるLanzaJetの成長および事業運営への投資を拡大しています。これら業界のリーダーによる継続的な投資は、持続可能な航空燃料の将来性およびLanzaJet独自のATJ技術に対する強い信頼を裏付けるものです。今回の資金調達は、同社のATJ技術の既存および将来の商業展開を支援するものであり、これによりLanzaJetは、世界各地に広がる豊富な事業機会を最大限に活用することが可能となります。

また、LanzaJetはこれに先立ち、英国ティーズサイドにおける主要なSAFバイオリファイナリー「Project Speedbird」の開発加速を目的とした、英国運輸省のAdvanced Fuels Fund（AFF）から多額の助成金を受領しています。エクイティ投資ラウンドの初回クローズと当該助成金により、LanzaJetは合計4700万ドルの資本を確保しました。

「LanzaJetは現在、極めて重要な転換点にあります。2025年末には、LanzaJet Freedom Pines FuelsにおいてASTM規格に適合した燃料の完全な操業および生産を実現したことを発表しました。これは、エタノールを原料としたジェット燃料の商業規模プラントでの世界初の生産と、現在の航空機に適合する石油由来ではない初のスケーラブルな再生可能ソリューションの実現を示すものです。既存投資家が本資金調達ラウンドを主導するという決定は、当社の技術に対する確信を改めて示すものであり、LanzaJetがエタノールの新たな価値を引き出し、経済発展の機会を創出し、輸送用燃料の未来を定義することにコミットしているという強いメッセージを業界全体に発信するものです」と、LanzaJetの最高経営責任者（CEO）であるJimmy Samartzis氏は述べました。

本資金調達ラウンドの一環として、LanzaJetはLanzaJet Freedom Pines Fuels施設において、革新的な複数年契約のトーリング方式を導入します。本トーリング契約の下、LanzaJetは米国内で生産された低炭素の廃棄物由来エタノールに加え、地域のプラントから供給される再生可能天然ガスを活用し、低炭素のSAFおよび再生可能ディーゼル燃料を生産します。当該トーリング方式により、LanzaJetは安定した原料供給を確保するとともに、同プラントで生産される全量について引き取り保証を受けることができます。

本ラウンドにあわせて、LanzaJetは、効果的かつ効率的な意思決定を可能にし、同社の成長を支援するとともに、将来の投資家を呼び込む体制を整えるため、所有およびガバナンス体制を最適化しました。

Perella WeinbergがLanzaJetの専任財務アドバイザーを務めています。

LanzaJetについて

LanzaJetは、特許取得済みのエタノール由来Alcohol-to-Jet（ATJ）技術を有する、代替燃料分野の主要テクノロジープロバイダーです。同社は、持続可能な航空燃料（SAF）およびその他の代替燃料の生産と導入を加速させることで、経済発展、エネルギー安全保障、脱炭素化、そして国家安全保障に貢献しています。LanzaJetは、Airbus、All Nippon Airways、Breakthrough Energy、International Airlines Group、Groupe ADP、LanzaTech、MicrosoftのClimate Innovation Fund、Mitsui & Co.、MUFG、Shell、Southwest Airlines、米国エネルギー省、英国運輸省などの投資家および資金提供者から支援を受けています。また、LanzaJetは、TIME、Fortune、MIT、Reuters、S&P Globalをはじめとする多くの機関から、その影響力が評価されています。詳細については、https://www.lanzajet.com/をご覧ください。

