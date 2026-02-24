調査レポートが明らかにした「2つの構造的危機」に対応する、懲戒請求対応などの5つの新機能を、AI法務SaaS「AILEX」がリリース
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、小規模法律事務所（弁護士1～5名規模）向けAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、独自に実施した小規模弁護士事務所の課題に関する包括的調査レポートの結果に基づき、2つの構造的危機に直接対応する5つの新機能を2026年2月24日にリリースいたしました。
今回の機能追加は、2026年5月21日に施行が迫る民事訴訟手続の全面デジタル化（mints義務化）への対応と、依頼者対応に起因する弁護士のメンタルヘルス危機の軽減を目的としています。
■ 開発の背景：調査レポートが浮き彫りにした2つの構造的危機
AILEXは、小規模法律事務所の弁護士が現在直面している課題を体系的に把握するため、日弁連統計・弁護士実勢調査、最高裁判所資料、弁護士ドットコム調査、厚労省統計、警察庁統計、帝国データバンク・東京商工リサーチ倒産速報、弁護士ブログ・note記事など多数の公開情報源を用いた包括的調査を実施しました。
本調査の結果、小規模法律事務所には以下の2つの構造的危機が存在することが明らかになりました。
【危機1】2026年5月の裁判IT化--「対応できなければ業務が断絶する」
2026年5月21日、改正民事訴訟法の全面施行により、弁護士によるオンライン申立て（mints経由）が義務化されます。しかし、弁護士ドットコムの調査（2024年6-7月、n=316）によると、mintsを「実際の裁判では使用したことがない」弁護士は65.5%に達しており、5件以上使用した経験者はわずか8.9%です。FAX依存率は98.1%、「紙が多い」「やや紙が多い」と回答した弁護士は57.6%を占めています。
施行まで約3ヶ月を切った今、大半の弁護士がmints実務経験ゼロという状態は、訴訟手続そのものに支障が生じうる深刻な事態です。
【危機2】依頼者対応とメンタルヘルス--「最大のストレスは自分の依頼者」
調査レポートがもう一つ浮き彫りにしたのは、弁護士にとって最大のストレス源が相手方ではなく自分自身の依頼者であるという逆説的な現実です。
警察庁の職業別自殺者統計によると、弁護士の自殺者数は毎年8～13人で推移しています（令和5年は10人）。弁護士は教員・医療従事者と並んで個別に計上される数少ない職業であり、統計上も継続的な問題として認識されています。「司法研修所を修了する修習生たちに教官が必ず送るのが『死ぬな』『孤立するな』に類する言葉」という慣例が存在するほど、この問題は業界に深く根付いています。
懲戒請求制度が依頼者の「武器」として濫用される実態も深刻です。2024年の懲戒請求新受件数は3,820件に達し、「濫用的でも申立を受けたこと自体が相当のストレスになる」「懲戒処分を苦にし、妻子を残して自殺した弁護士の話も聞く」という証言が報告されています。
全法律事務所の約62%が弁護士1人の個人事務所であり、複数人での負担分散ができず、問題を一人で抱え込みやすい構造が、この危機を一層深刻にしています。
■ リリースする5つの新機能
今回リリースする5機能は、上記2つの危機にそれぞれ直接対応するものです。
【機能1】mints提出期限ダッシュボードウィジェット（危機1対応）
ダッシュボードにmints関連の期限・ステータスを一元表示するウィジェットを新設しました。
主な表示項目は以下の通りです。
・2026年5月21日全面施行までのカウントダウン表示（残日数に応じて赤・黄・緑のバッジで緊急度を可視化）
