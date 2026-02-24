AI法務SaaS「AILEX」、司法修習生向け無料アカウント提供キャンペーンを開始 ～ 修習期間中は完全無料。次世代の弁護士がキャリア初期からAIリテラシーを習得できる環境を提供 ～
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、司法修習生を対象とした無料アカウント提供キャンペーンを本日より開始いたします。本キャンペーンでは、審査を通過した司法修習生に対し、司法修習の卒業時まで AILEXの全機能を無料でご利用いただけます。
■ キャンペーン概要
対象：現在司法修習中の司法修習生（修習期・修習地は不問）
利用料：無料（卒業時まで）
利用条件：所定の審査あり
申込方法：AILEX公式サイト（https://ailex.co.jp）または公式LINE（https://lin.ee/P9JAWZp）よりお申し込みください
申込開始：2026年2月21日（土）
■ 背景：2026年5月の民事裁判IT化を前に、実務ツールに触れる機会がない司法修習生
2026年5月、改正民事訴訟法の全面施行により、弁護士によるオンライン申立てが義務化されます。裁判所の電子提出システム「mints」の利用が必須となるこの変革は、現在修習中の司法修習生にとって、弁護士登録後すぐに直面する実務課題です。
しかし、弁護士ドットコムの調査によれば、mintsを実際の裁判で使用したことがない弁護士は65.5%に達しており、現役弁護士でさえ対応が追いついていない状況です。司法修習のカリキュラムにはリーガルテック教育がほとんど含まれておらず、修習生が実務で使われるAIツールやデジタル提出の作法を学ぶ機会は極めて限られています。
また、日本の法律業界では弁護士1名の事務所が全体の62%を占め、弁護士歴5年未満で経営者弁護士となっている者が13.9%に達しています。修習終了後に即座に独立開業する「即独弁護士」も少なくない中、先輩弁護士からの指導や事務所のナレッジ共有を受けられないまま実務に入るケースが構造的に存在しています。
■ AILEXが司法修習生に提供する3つの価値
第一に、70種類のAI文書生成テンプレートによる「法律文書の型」の習得です。訴状、準備書面、答弁書、陳述書、証拠説明書など、文書ごとに求められる構成や論理展開は大きく異なります。AILEXは民事訴訟、家事事件、刑事事件、債務整理、労働事件、不動産、契約書、事務所運営の8カテゴリにわたるテンプレートを搭載しており、AIが生成したドラフトを確認・修正する過程で、各文書の型を実務的に身につけることができます。
第二に、20種類のAIエージェントによる「バーチャル先輩弁護士」体験です。事件検索、文書分析、スケジュール管理、コンフリクトチェックなど、弁護士業務のあらゆる場面で対話型の支援を受けられます。「この事件でまず何をすべきか」「準備書面にはどのような構成で書くべきか」といった実務上の疑問に対し、AIエージェントが具体的な次のアクションを提示します。
第三に、mints（民事裁判書類電子提出システム）対応の20機能による「デジタル提出の実務訓練」です。AIリネーム、AI検証、AI証拠説明書生成、閲覧制限チェックなどを通じて、2026年5月の義務化に先立ち、電子提出の正しい作法を体験できます。
■ AIファクトチェック機能で「AI検証の習慣」を修習段階から身につける
米国では弁護士がChatGPTの生成した架空判例を法廷に提出し制裁を受けた事例があり、AIの出力をそのまま信頼することの危険性が広く認識されています。AILEXは業界唯一のAIファクトチェック機能を標準搭載しており、AI生成結果の法的根拠を外部ソースと照合して検証します。司法修習生がこの機能を日常的に使うことで、「AIの出力は必ず検証する」という姿勢を弁護士としてのキャリアの最初から身につけることができます。
