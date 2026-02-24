広東省で楽しむ旧正月の味：在広州総領事が選ぶおすすめグルメ

広州、中国、2026年2月20日 /PRNewswire/ -- Southによるニュースリポート：午年を迎え、広東省全域で旧正月のお祝いムードが最高潮に達しています。中でも食卓の賑わいは格別です。

この地域の新年のお祝いにおいて、食は常に中心的な役割を担ってきました。春節の連休を広東省で過ごし、何を食べようか迷っている海外の皆さまに向けて、おすすめの情報をお届けします。

在広州総領事が厳選した、究極の「マスト・グルメ」リストをお届けします。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com