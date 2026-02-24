AI法務SaaS「AILEX」、若手弁護士の「実務教育ツール」としての活用が拡大～ 20種類のAIエージェントが「バーチャル先輩弁護士」として、独立直後の実務スキル習得を支援 ～

