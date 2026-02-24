AI法務SaaS「AILEX」、若手弁護士の「実務教育ツール」としての活用が拡大～ 20種類のAIエージェントが「バーチャル先輩弁護士」として、独立直後の実務スキル習得を支援 ～
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」が、小規模法律事務所の若手弁護士や即独弁護士（司法修習終了後に即座に独立開業した弁護士）の実務教育ツールとして活用されるケースが増加していることをお知らせいたします。
背景：若手弁護士が直面する「仕事の仕方を学べない」構造的課題
日本の弁護士業界では、弁護士歴5年未満で経営者弁護士となっている者が13.9%に達しており、十分な指導を受けないまま独立するケースが少なくありません。大規模事務所であれば先輩弁護士からのOJTやナレッジ共有が期待できますが、弁護士1名の事務所が全体の62%を占める日本の法律業界では、「相談相手がいない」「実務の作法を体系的に学ぶ機会がない」という課題が構造的に存在しています。
AILEXをご利用いただいている弁護士からも、「僕ら弁護士は仕事の仕方を叩き込まれる機会が少ないので、このようなシステムを通じて、仕事をしやすくできたり、仕事の仕方のバージョンアップまで出来ると良いですよね。AILEXは、AIエージェントが充実しているので、若手弁護士の教育ツールとして使えると思います」という声をいただいています。
AILEXが提供する「教育的価値」の3つの柱
第1の柱：AIエージェントによる実務ナビゲーション
AILEXには20種類のAIエージェントツールが搭載されており、事件検索・文書分析・スケジュール管理・コンフリクトチェック・セマンティックサーチなど、弁護士業務のあらゆる場面で自然言語による対話型支援を受けることができます。若手弁護士が「この事件でまず何をすべきか」「準備書面にはどのような構成で書くべきか」といった実務上の疑問を投げかけると、AIエージェントが事件データや文書を横断的に検索・分析し、具体的な次のアクションを提示します。これは、かつて先輩弁護士に口頭で相談していたプロセスをデジタル上で再現するものです。
第2の柱：70種類のテンプレートによる実務フォーマットの習得
法律文書の作成は弁護士の中核業務ですが、訴状・準備書面・答弁書・陳述書・証拠説明書など、文書ごとに求められる構成・論理展開・表現方法は大きく異なります。AILEXは民事訴訟・家事事件・刑事事件・債務整理・労働事件・不動産・契約書・事務所運営の8カテゴリにわたる70種類のAI文書生成テンプレートを搭載しています。若手弁護士はテンプレートに沿ってAIが生成したドラフトを確認・修正することで、各文書の「型」を実務を通じて自然に身につけることができます。
第3の柱：AIによる多角的分析で「思考の型」を学ぶ
AILEXの「AI事件分析」機能は、事件データをもとに関係図・請求構造・時系列＋証拠・争点弱点の4つのタブで構造化分析を自動生成します。また「相手方書面AI分析」は、相手方の準備書面を段落ごとに論理構造を分解し、矛盾点や弱点を指摘した上で反論ドラフトを自動生成します。さらに「複数文書クロス分析」では、事件内の全文書を横断的に分析し、証拠の空白や矛盾を検出します。これらの分析結果は、ベテラン弁護士が事件を検討する際の思考プロセスそのものであり、若手弁護士がAIの分析結果を読み解くこと自体が、訴訟戦略の立て方を学ぶ「教材」となります。
ユースケース：即独弁護士の1日にAILEXがどう活きるか
