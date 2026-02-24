Blocksky Inc.とMuseigen.io、EventoChainをローンチ -イベントスポンサーシップとブランドアクティベーションの新たな流通レイヤーを構築
Blocksky Inc.とMuseigen.ioは、イベント主催者とブランド間の調整を効率化することを目的とした、マルチイベント対応のスポンサーシップおよびブランドアクティベーション流通プラットフォーム「EventoChain」のローンチを発表しました。
チケッティングシステムやデジタル広告プラットフォームは大きく進化してきましたが、スポンサーシップのプロセスは依然として多くが手作業のままです。交渉はイベントごとに個別に行われ、在庫情報はプライベートな資料で共有され、複数イベントへの参加にはそれぞれ別個の協議と契約が必要です。
EventoChainは、この構造的な課題に対し、スポンサーシップの可視化と調整を一元化する仕組みを導入することで対応します。
現在のスポンサーシップモデル
イベントスポンサーシップは、ブランドポジショニングやエコシステム参加において重要な役割を果たします。しかし、その運用プロセスは依然として分断されています。
・主催者は個別にアウトバウンド営業を実施
・ブランドはイベントごとに個別交渉
・市場間での価格可視性は限定的
・複数イベント施策には都度調整が必要
・レポーティング形式は統一されていない
複数地域で展開するブランドにとっては管理負担が増大し、主催者にとってはスポンサー獲得のための継続的な営業活動とパイプライン再構築が必要になります。
このプロセスは機能してはいるものの、効率的とは言えません。
EventoChainとは
EventoChainは、Blocksky Inc.とMuseigen.ioが共同開発した、マルチイベント対応のマーケティングおよびスポンサーシップ流通プラットフォームです。
認証済みのイベント主催者とブランドを、スポンサー在庫およびアクティベーション調整に特化した中央インターフェースで接続します。
EventoChainは、イベント主催者、代理店、チケット販売事業者ではありません。
主催者とブランドの間をつなぐ「調整レイヤー」として機能します。
主催者向け機能
・スポンサー在庫の掲載
・パッケージおよび価格の構造化提示
・広範なイベントネットワーク内での可視性向上
ブランド向け機能
・スポンサー機会への一元アクセス
・利用可能なパッケージの明確な可視化
・複数イベント参加のための調整サポート
主催者は各カンファレンスごとに個別営業を行う代わりに、構造化されたオファーを掲載できます。
ブランドはイベントごとに個別交渉する代わりに、1つのシステム内で複数機会を比較検討できます。
手動交渉から構造化された可視化へ
スポンサー調整は従来、関係性ベースかつ分散型で行われてきました。関係性は依然重要ですが、規模が拡大すると複雑性が増します。
Web3や新興テクノロジー領域では、イベントは複数都市・複数国で開催され、ブランドは同一地域内で複数カンファレンスに参加することが一般的です。
構造化された調整がなければ、スポンサー管理は反復的でリソース集約的になります。
EventoChainは、標準化された在庫可視性と中央集約型調整を導入することで、重複作業を削減します。
・交渉を排除するものではありません
・関係構築を置き換えるものではありません
・構造化された可視性のためのインフラを提供します
デジタルエンゲージメント基盤との統合
EventoChainは、BlockskyのWeb3広告プラットフォーム「W3AP」と統合されています。これにより、ブランドは物理イベントスポンサーシップと測定可能なデジタルエンゲージメントを接続できます。
