【開催報告】日本国際学園大学 2026 CONTENTS DESIGN EXHIBITIONを開催いたしました ～デザイン系ゼミ学生 卒業制作展およびゼミ生作品展示～
日本国際学園大学（学校法人日本国際学園、つくば市・仙台市、学長：橋本綱夫）は、2026年1月31日（土）から2月6日（金）、つくば市民ギャラリーにて「2026 CONTENTS DESIGN EXHIBITION」を開催いたしました。（主催：日本国際学園大学 経営情報学部ビジネスデザイン学科）
【「2026 CONTENTS DESIGN EXHIBITION」 開催】
1月31日から行われた本学デザイン系ゼミ学生による「2026 CONTENTS DESIGN EXHIBITION」は、6日に最終日を迎え、盛会のうちに幕を閉じました。卒業制作に臨んだ学生は、4年間の集大成として作品を制作し、つくば市の公園内にあるギャラリーで展示しました。つくば地域の方をはじめ、たくさんの人々が訪れ、本学の学びや取り組みを知る機会となりました。
会場では、本学学生によって制作されたポスター、オリジナルデザイングッズ、ゲームやミュージックビデオなどの映像作品や、デッサンなど、多彩な作品が展示されました。ノベルゲームなど、来場者が体験できる作品も展示されました。
3年生の田麥さん（経営情報学部）は、自身のイラストを使ったミュージックビデオを制作しました。「制作には約3カ月かかりました。特に、イラスト制作やコンセプト作りに時間をかけました。3年次後期の授業で、Adobe after effectの基礎を学び、ゼミ制作で本格的に使用しました。次年度の卒業制作は、3Dプリンターを使った制作やグッズ制作にも挑戦したいです。」と思いを語りました。
学生は、学んできたことを活かし、自分の興味・関心のある題材で一つの作品を創り上げます。制作期間は数か月にわたり、時に教員からアドバイスを受けながら、取り組みました。学生の個性や、好きなことを形にしたいという制作意欲を感じることが出来る作品が、多く並びました。本学の学びの魅力が詰まった作品展となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341327/images/bodyimage1】
【開催概要】
イベント名：「2026 CONTENTS DESIGN EXHIBITION」 （卒業制作展およびゼミ生による展示の同時開催）
開催日時：2026年1月31日（土）から２月6日（金）
場所：つくば市民ギャラリー（つくば市中央公園内：茨城県つくば市吾妻2-7-5）
【本学デザイン系ゼミの主な活動について】
本学、日本国際学園大学のデザイン系ゼミでは、主にアクティブラーニングの一環として、展覧会のポスターやチラシを学生がデザインするなど、デザイン系ゼミに所属する学生と教員が計画・実施するプロジェクトを数多く実施しています。学内だけでなく地域に対する公益性も高い活動です。本学では、このように学生と教員が一丸となってたくさんの活動を行っています。他にも、タペストリーコンペティションや表紙デザインのコンペなど、様々な学内コンペを実施しています。学内コンペは、1年生が参加可能なものもあり、多くの学生に活躍の機会があります。
【学校法人 日本国際学園について】
1923年に、東京市牛込区市ヶ谷富久町に家政研究所を開設。2005年、筑波学院大学に名称変更。2016年に「経営情報学科」を「ビジネスデザイン学科」に変更。1925年に東京家政学院開学以来100年の歴史を経て、2024年4月に大学名を筑波学院大学から日本国際学園大学に名称変更。また仙台キャンパス開設。
【概要】
つくばキャンパス 〒305-0031
茨城県つくば市吾妻3丁目1番地
029-858-4811（代表）
仙台キャンパス 〒980-0022
仙台市五橋2丁目1番地13号
022-222-8659（代表）
理事長・学長 橋本 綱夫
事業内容 日本国際学園グループとして、大学の運営を始め、専門学校、幼稚園等の運営を展開
日本国際学園グループ
筑波学院大学（茨城県つくば市）→2024年4月より日本国際学園大学に名称変更
日本国際学園大学東北外語ビジネス専門学校（宮城県仙台市青葉区）
日本国際学園大学キャスウェル外語エアライン・ホテル＆ブライダル専門学校（宮城県仙台市青葉区）
日本国際学園大学利府おおぞら幼稚園（宮城県宮城郡利府町）
日本国際学園大学利府第二おおぞら幼稚園（宮城県宮城郡利府町）
日本国際学園大学せいがん幼稚園（宮城県多賀城市）
日本国際学園大学坪井幼稚園（千葉県船橋市）
日本国際学園大学はくと幼稚園（千葉県成田市）
日本国際学園大学村上幼稚園（千葉県八千代市）
他
HP https://www.japan-iu.ac.jp/
