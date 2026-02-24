フォーマットしたSDカードのデータを無料で復元する方法｜仕組みと手順を正しく理解する
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG 無料版」は定期的にアップデートが行われています。2026年1月16日にリリースされた最新版10.7.0ではデータ復元機能の性能がさらに向上しました。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版 公式サイト：https://x.gd/F551O
はじめに
SDカードを誤ってフォーマットしてしまったとき、「全部消えた」は多くの場合、正確ではありません。フォーマット操作の仕組みを理解すれば、無料のソフトウェアで取り戻せる可能性がある理由がわかります。
なぜフォーマット後のデータは「まだ残っている」のか
フォーマットが削除するのは、ファイルシステムの「管理情報（インデックス）」だけです。ファイルの中身は記録領域にそのまま残り続けます。本で言えば、目次を切り取っても中のページは残っている状態です。
ただし、この前提が成立するのはクイックフォーマットに限られます。Windowsではクイックフォーマットが初期設定のため、無意識に実行したケースのほとんどはこれに当たります。
復元を試みる前に「してはいけないこと」
・フォーマット後のSDカードを使用し続ける
・「もう一度フォーマットすれば直るかも」による再フォーマット
・復元したファイルを元のSDカードに保存する
・SDカードをスマートフォンに戻す（OS が自動的に書き込みを行う場合があります）
気づいた時点でカードをデバイスから取り出し、カードリーダー経由でパソコンに接続した状態で待機することが最初の正しい行動です。
無料の復元手段と率直な評価
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342407/images/bodyimage1】
Recuvaは無制限ですがフォーマット後のスキャン精度は限定的。PhotoRecは高性能ですがコマンドライン操作が必要です。Disk Drillの500MB制限は現代のRAWファイルでは数枚で埋まります。
Tenorshare 4DDiG 無料版が際立つのは、スキャンとプレビューが容量無制限で使える点です。実際の復元は2GBまで無料。JPEG 写真換算で約400～500枚分に相当するため、旅行や記念行事の写真であれば無料版のみで完結できるケースが多いです。
Tenorshare 4DDiG 無料版でフォーマット後のSDカードを復元する手順
1：スキャン対象のドライブを選択
起動後、フォーマットしたSDカードを選択します。この時点では何も書き込まれないため、迷わず実行できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342407/images/bodyimage2】
2：復元したいファイルの種類を選択
種類別の選択肢の中から、復元したいタイプを選択して「スキャン」をクリック。今回は例として「写真」のみとします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342407/images/bodyimage3】
3：復元先を指定して保存する
スキャン完了後、復元したいファイルを選択して「復元」をクリック。保存先は元のSDカード以外のドライブを必ず指定してください。OneDriveやDropboxへの直接保存も可能なため、ローカルの空き容量が少ない場合でも対応できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342407/images/bodyimage4】
