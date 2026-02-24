消えたSDカードのデータを無料で取り戻す方法｜フリーソフトの選び方と復元手順
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG 無料版」は定期的にアップデートが行われています。2026年1月16日にリリースされた最新版10.7.0ではデータ復元機能の性能がさらに向上しました。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版 公式サイト：https://x.gd/eaSo1
はじめに
SDカードのデータが突然消えたとき、多くの人が最初に探すのは「無料で使える復元ソフト」です。ただ、フリーソフトと一口に言っても、復元できる容量・対応ファイル形式・操作のわかりやすさはソフトごとに大きく異なります。
本記事では、何を基準にフリーソフトを選ぶべきかと実際の復元手順をまとめて解説します。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版をダウンロード：https://x.gd/mVVHY
なぜSDカードのデータは突然消えるのか
主な原因は以下の4つです。
・誤削除・誤フォーマット
カメラやスマートフォンの操作中に、うっかり全削除や初期化を実行してしまうケース。
・不適切な取り外し
「ハードウェアの安全な取り外し」を行わずにSDカードを抜くと、ファイルシステムが壊れることがあります。
・RAW化
突然の電源断などでSDカードがRAWドライブ状態になり、ファイルが一切表示されなくなる症状です。
・物理的な劣化・損傷
水没・折れ・摩耗など。これだけはソフトウェアでの対処が困難です。
復元前に「絶対やってはいけない」こと
気づいた瞬間から、そのSDカードへの新たな書き込みを一切止めること、これが復元率を大きく左右します。
削除されたデータはすぐに物理的に消えるわけではなく、「削除済み」フラグが立つだけでデータ本体はカードに残り続けます。しかし新しいデータを書き込むと残存データが上書きされ、復元できる情報が失われます。カードを取り出してPCに接続し、何も書き込まずにスキャンを開始することが鉄則です。
フリーソフト選びの3つの判断基準
(1)無料で復元できるデータ容量の上限
RAWファイル（CR3・ARWは1枚20～40MB）や4K動画が含まれる場合、100MBでは実質使えません。2GB前後の余裕がある無料版かどうかが実用性の分かれ目です。
(2)対応ファイル形式の広さ
JPEGやMP4への対応はほぼ共通ですが、RAWフォーマット（CR3・ARW・NEF・DNG）やHEICへの対応はソフトによって差があります。使っている撮影機材に合わせて確認が必要です。
(3)日本語対応と操作の明確さ
復元ソフトは操作を誤るとデータをさらに壊すリスクがあります。初めて使う場合は、日本語完全対応のものを選ぶのが安全です。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版をダウンロード：https://x.gd/mVVHY
主要フリーソフトの特徴を比較する
実際に使われているSDカード復元フリーソフトを比較します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342405/images/bodyimage1】
Recuvaは容量無制限が魅力ですが、UIや操作性に懸念が残ります。PhotoRecは復元能力が高い一方、コマンドライン操作が前提のため初心者には敷居が高いです。
日本語対応・プレビュー機能・対応形式の幅のバランスが取れているのがTenorshare 4DDiG 無料版です。 microSD・SDHC・SDXCを問わず対応しており、カメラからドローン用カードまで幅広く使えます。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版をダウンロード：https://x.gd/mVVHY
■ Tenorshare 4DDiG 無料版 公式サイト：https://x.gd/eaSo1
