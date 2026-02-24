【2026年最新】顔のシワ消しアプリおすすめ5選｜自然に仕上げる
Tenorshare社が提供するAI写真加工ツール「Tenorshare PixPretty」は、2026年2月21日（土）に最新バージョンが発表されました。今回のアップデートでは、顔のシワやほうれい線を自然に整えるAI補正精度が向上し、影を抑えつつも肌質を保ったまま仕上げられるよう改善されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341219/images/bodyimage1】
顔のシワが目立ってしまい、写真を撮るたびに少し憂うつになることはありませんか。近年のスマートフォンはカメラ性能が非常に高く、目元やほうれい線の細かな影まで写り込みやすいため、実際よりも疲れた印象に見えてしまうことがあります。とはいえ、シワを完全に消す加工は不自然になりがちです。大切なのは「消す」ことではなく、影や濃淡を整えて清潔感のある印象に仕上げること。ほんの少し調整するだけでも、写真全体の印象は驚くほど変わります。
本記事では、2026年最新のトレンドを踏まえ、顔のシワ消しにおすすめ写真加工アプリ5選を厳選して紹介します。さらに、初心者でも失敗しにくい基本的な使い方も詳しく解説。自撮り写真はもちろん、SNSのプロフィール写真や証明写真など、さまざまなシーンで活用できる実用的な情報をまとめました。
ソフト(1) Tenorshare PixPretty｜AI技術で肌の質感を残したまま自然補正
Tenorshare PixPrettyは、人物写真に特化したAI補正エンジンを搭載したレタッチアプリです。シワを一律にぼかすのではなく、顔の立体構造や光・影の入り方をAIが解析しながら調整するため、肌の凹凸や質感を残したまま、違和感のない仕上がりを実現します。
特に、目元の細かいシワやほうれい線など、年齢が出やすい部分だけをピンポイントで補正できるのが大きな特徴。ワンタップ操作でも過度な美肌加工になりにくく、「少し疲れて見える」「清潔感だけ整えたい」といったニーズにも自然に対応できます。
操作は直感的で、加工が苦手な人でも迷わず使える設計。自撮り写真はもちろん、SNSのプロフィール写真や証明写真など“加工感を出したくないシーン”でも安心して使えるため、ナチュラル志向の方や大人世代のシワ補正アプリとして特に支持されています。まずは軽く調整してみたい、そんな人でも気負わず試しやすいのがPixPrettyの魅力です。
以下にこのソフトを使って顔のシワを消す手順を紹介します。
手順１：PixPrettyを起動し、「新しいプロジェクトを作成」またはドラッグ＆ドロップでシワを消したい画像を読み込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341219/images/bodyimage2】
手順2：「ポートレート美化」→「顔のしわ除去」からほうれい線や目じりしわなどを消すことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341219/images/bodyimage3】
手順3：自動補正後はスライダーで強さを調整します。消しすぎず、シワや影がやわらぐ程度に抑えると、自然な肌感を保てます。そして、顔全体の明るさや色味をチェックし、必要なら軽く調整します。問題なければエクスポートして完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341219/images/bodyimage4】
ソフト(2) BeautyPlus｜ワンタップ操作で手軽にシワ補正
BeautyPlusは、シワ消しが初めての人でも扱いやすい定番写真加工アプリです。「美肌」「しわ補正」などの機能を選ぶだけで、目元や口元のシワを自動で検出し、全体をなめらかに整えてくれます。
ソフト(2) BeautyPlus｜ワンタップ操作で手軽にシワ補正
BeautyPlusは、シワ消しが初めての人でも扱いやすい定番写真加工アプリです。「美肌」「しわ補正」などの機能を選ぶだけで、目元や口元のシワを自動で検出し、全体をなめらかに整えてくれます。