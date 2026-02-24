【HERO′S Web新連載】『めちゃくちゃ追放される話』2月23日連載スタート！世界一の嫌われ者が、世界で一番の勇者になっちゃった！？心優しき主人公が贈る、異色の異世界冒険譚！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて、2026年2月23日（月）より、新連載『めちゃくちゃ追放される話』（原作：杉浦次郎 作画：向浦宏和）を公開いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342349/images/bodyimage1】
(C)杉浦次郎 向浦宏和 / ヒーローズ
『めちゃくちゃ追放される話』
原作：杉浦次郎
ネーム状態で連載していた『ニセモノの錬金術師』が「次にくるマンガ大賞」にノミネートされ、大ヒット。予測不能で読者の心に刺さる物語構成に定評がある。
作画：向浦宏和
漫画『虐殺ハッピーエンド』シリーズの作画を手掛ける漫画家。迫力ある筆致とキャラクターの感情を豊かに写し出す人物描写が魅力。
掲載URL：https://viewer.heros-web.com/episode/2551460909982075598
【あらすじ】
主人公のヘイトはいつか勇者になって人助けをしたいと願う、素直で心優しい少年。彼は15歳の時に、女神から「人並み外れた成長で強くなれるスキル」を授けられる。しかし、そのスキルには「強くなればなるほど嫌われてしまう」という副作用があった。
数年後、人の役に立つために努力を重ね、力を手に入れたヘイトを待っていたのは、パーティ、ギルド、国、そして次元からの「追放」で――？
どれだけ嫌われても「善き人」であることを諦めないヘイトに心を奪われる、異色の異世界冒険譚！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342349/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342349/images/bodyimage3】
◆HERO'S Web（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズというそれぞれ特色の違う3つのレーベルがおくる毎日12時更新のWebマンガサイト。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
