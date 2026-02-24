【HERO′S Web新連載】『めちゃくちゃ追放される話』2月23日連載スタート！世界一の嫌われ者が、世界で一番の勇者になっちゃった！？心優しき主人公が贈る、異色の異世界冒険譚！

