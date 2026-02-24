花岡車輌、二子玉川 蔦屋家電のイベントにてホテルカート「DANDY PORTER」を展示什器として展開しました
花岡車輌株式会社（本社：東京都、以下 花岡車輌）は、
2026年2月6日~2月8日まで 二子玉川 蔦屋家電 にて開催されていたイベント
「Venture CHOCOLAT Fes - チョコと珈琲の週末」に参加致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341208/images/bodyimage1】
本イベントでは、花岡車輌のホテルカート
DANDY PORTER（ダンディポーター）シリーズ を展示什器として展開致しました。
展示台として使用される DANDY PORTER KAKU やKAKU CROSSは、
直線的で端正なフォルムと高い安定性を特徴とするモデルです。
本来はホテルや商業施設の現場で使用されているカートで、
高級ホテルにも導入されているデザイン性と機能性を活かし、
イベント空間を構成する什器の一部として展示されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341208/images/bodyimage2】
■ イベント概要
● イベント名：Venture CHOCOLAT Fes - チョコと珈琲の週末
● 会期：2026年2月6日（金）～2月8日（日）
● 会場：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1&2
（二子玉川ライズ・ショッピングセンター テラスマーケット）
● 主催：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
● https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/shop/52355-1422370120.html
花岡車輌は今後も、業務用製品の可能性を広げる取り組みを通じて、
新たな価値提案を行ってまいります。
■DANDY PORTER
https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/dandy-porter
KAKU CROSS
https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/life-interior/kakucross
お問い合わせ先
製品の詳細に関しては弊社営業にお問い合わせください。
https://www.hanaoka-corp.co.jp/contact
配信元企業：花岡車輌株式会社
