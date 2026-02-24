【コマースロボ活用セミナー】 荷主に選ばれる「勝てる倉庫」の新基準。 2,000社が選ぶ一元管理・倉庫管理一体型システム（コマースロボ）を武器に、高生産性のEC物流を提案する戦略セミナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342098/images/bodyimage1】
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、倉庫事業者、EC事業者向けに「年間6,000万件の出荷を支える現場には、共通した『勝てる仕組み』テーマとした無料ウェビナーを開催いたします。
「年間6,000万件の出荷を支える現場には、共通した『勝てる仕組み』があります。」
コマースロボサービスページ（一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
【ウェビナー内容】
2,000社ものEC事業者が導入を決めた理由は、単なる効率化ではありません。
それは、受注から出荷までの「属人化」を徹底的に排除し、誰もが高度な物流を操れる環境を手に入れたからです。高度オペレーションの中核となるコマースロボのRPA（特許取得）＋バッチ処理（特許取得）を中心に解説いたします。
本セミナーではこの強力なシステムを活用し、貴社がどのように『業務改善・事業拡大』ができるようになるのかその全貌を解き明かします。
【開催概要】
タイトル：荷主に選ばれる「勝てる倉庫」の新基準。2,000社が選ぶOMS＋WMSを武器に、高生産性のEC物流を提案する戦略セミナー
開催日時：3/ 4（水）12:00~12:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
対象：倉庫事業者、EC事業者
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://share-na2.hsforms.com/1GIfRtWshT_Weue7tkmixlQdw3gx
※途中入退室可能です。
【講師紹介】
講師：日朝 健一
株式会社コマースロボティクス 営業部 部長
大学卒業後、組込系システム会社に入社。エンジニアから営業へ転身後
一貫してシステム営業に従事。その後、物流会社にて「現場の痛みを知る営業」として
累計3,000社以上の物流相談に対応。B2C、B2B、様々な案件の立ち上げ・運用を通じて
現場の属人化解消と収益化を支援してきた。
現在は株式会社コマースロボティクスにて、年間6,000万件の出荷を支えるインフラ提供に従事。
「3,000社の現場知見」×「エンジニア視点のIT活用」を武器に
倉庫事業者が荷主から選ばれ続けるためのDX戦略を提唱している。
【コマースロボティクスのサービスについて】シリーズ有料利用者数2,000社、年間6,000万件（25年度実績）
●コマースロボ（RPA内蔵型の一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
●エアロジ（ECバッチ処理機能内蔵の倉庫管理システム）
https://www.ec-zaiko.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342098/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、倉庫事業者、EC事業者向けに「年間6,000万件の出荷を支える現場には、共通した『勝てる仕組み』テーマとした無料ウェビナーを開催いたします。
「年間6,000万件の出荷を支える現場には、共通した『勝てる仕組み』があります。」
コマースロボサービスページ（一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
【ウェビナー内容】
2,000社ものEC事業者が導入を決めた理由は、単なる効率化ではありません。
それは、受注から出荷までの「属人化」を徹底的に排除し、誰もが高度な物流を操れる環境を手に入れたからです。高度オペレーションの中核となるコマースロボのRPA（特許取得）＋バッチ処理（特許取得）を中心に解説いたします。
本セミナーではこの強力なシステムを活用し、貴社がどのように『業務改善・事業拡大』ができるようになるのかその全貌を解き明かします。
【開催概要】
タイトル：荷主に選ばれる「勝てる倉庫」の新基準。2,000社が選ぶOMS＋WMSを武器に、高生産性のEC物流を提案する戦略セミナー
開催日時：3/ 4（水）12:00~12:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
対象：倉庫事業者、EC事業者
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://share-na2.hsforms.com/1GIfRtWshT_Weue7tkmixlQdw3gx
※途中入退室可能です。
【講師紹介】
講師：日朝 健一
株式会社コマースロボティクス 営業部 部長
大学卒業後、組込系システム会社に入社。エンジニアから営業へ転身後
一貫してシステム営業に従事。その後、物流会社にて「現場の痛みを知る営業」として
累計3,000社以上の物流相談に対応。B2C、B2B、様々な案件の立ち上げ・運用を通じて
現場の属人化解消と収益化を支援してきた。
現在は株式会社コマースロボティクスにて、年間6,000万件の出荷を支えるインフラ提供に従事。
「3,000社の現場知見」×「エンジニア視点のIT活用」を武器に
倉庫事業者が荷主から選ばれ続けるためのDX戦略を提唱している。
【コマースロボティクスのサービスについて】シリーズ有料利用者数2,000社、年間6,000万件（25年度実績）
●コマースロボ（RPA内蔵型の一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
●エアロジ（ECバッチ処理機能内蔵の倉庫管理システム）
https://www.ec-zaiko.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342098/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
プレスリリース詳細へ