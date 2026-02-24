化学物質管理のトレンド分析セミナー 4/16（木）［オンライン］
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催いたします。
四国化成工業株式会社 谷野 穣様をお迎えし、化学物質管理のトレンド分析について解説いただきます。
■本講座のポイント
化学物質規制の「なぜ今、この規制が強まるのか」という背景を理解し、ビジネスの投資判断やリスク対策に活かすことが期待できます。
特に、トルコKKDIK、ブラジルREACHなど、新興国の政治動向を踏まえ、市場への参入障壁を事前に把握し、コスト試算向上に活用できます。
■本講習会で得られる知識
今までに余り例を見ない、地政学、文化的認知学を背景として、今後の化学物質規制の動向を知ることができる内容です。
各国に散在する規制を単なる情報収集に終わらせず、過去を通して未来を見る知見を得ることができます。
■このような方におすすめです
世界各国の法規制対応担当の方。
特に、化学物質規制対応の戦略立案に関わり、EU-REACH、REACH-like規制等の動向を追う必要がある方・また苦慮している方。
■申込期限
4月15日（水）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：4/9（木）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342385/images/bodyimage1】
【日 時】2026年04月16日（木）13：30-16：30（開場時間13：15）
【テーマ】化学物質管理のトレンド分析セミナー 4/16（木）［オンライン］
【要 旨】
１．なぜ“規制対応の後追い”が限界に来ているのか
１．１ なぜ情報は集めているのに、判断が遅れるのか
１．２ 「施行されてから動く」企業が必ず不利になる構造
１．３ 規制対応コストが“予算化できない”本当の理由
１．４ 法規制対応がリスク管理ではなく事業制約になる瞬間
２．化学物質規制を「予測する」視点
２．１ 規制の“文章”ではなく“意図”を見るという発想
２．２ 予測できる規制／予測が難しい規制の見分け方
２．３ 化学物質規制と政治リスク・社会リスクの重なり方
３．経済安全保障・経済相互依存
３．１ 経済的な相互依存とは
３．２ 相互依存の弱体化
３．３ 米国と中南米諸国 ～モンロー主義後の事実上の植民地化～
３．４ 米国と中南米諸国 ～シカゴ学派による新自由主義改革～
３．５ 米国と中南米諸国 ～Pink Tide～
４．地政学が化学物質規制を動かすメカニズム
４．１ 地政学の成立と古典的地政学の限界
４．２ ハードパワーからソフトパワーへの移行
４．３ “希望・屈辱・恐怖が国を動かすエンジンとなる
５．文化的次元理論から読み解く化学物質管理・化学物質規制の方法の違い
５．１ 文化的次元理論
５．２ 個人主義 (Individualism)
５．３ 権力距離 (Power Distance)
５．４ 性度 (Masculinity/Femininity)
５．５ 不確実性回避 (Uncertainty Avoidance)
５．６ 長期志向 (Long-term Orientation)
５．７ 享楽と抑制 (Indulgence/Restraint)
６．主要国・新興国(主にラテンアメリカ)の政治動向とREACH-like規制の動向と将来像
６．１ 欧州連合, European Union (EU)
