ドラゴンズファン必見！ 2026年版 中日ドラゴンズ承認 オリジナルモバイルバッテリーを販売開始
スマートフォンアクセサリーメーカー株式会社アイキューラボ（本社所在地：愛知県名古屋市中区大須3丁目30－40 万松寺ビル10F、代表取締役：丸山 和之、以下アイキューラボ）は、ドラゴンズファン必見！「2026年版 中日ドラゴンズ承認 オリジナルモバイルバッテリー」を2026年2月24日に販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342408/images/bodyimage1】
◎商品の特長
●オリジナルデザインモバイルバッテリーで中日ドラゴンズを応援しよう！
ドアラやドラゴンズ坊やなど中日ドラゴンズのマスコットキャラクターがプリントされています。
iPhone各種スマートフォンや、タブレット等様々な製品の充電が可能です。
2ポートのUSBより出力可能で、同時に2つのデジタル機器を充電することが出来ます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342408/images/bodyimage2】
●持ち運びに便利なコンパクトサイズ
薄型なので、ポーチやポケットにスムーズに収納する事ができ持ち運びに便利です。
電気用品安全法の承認を受けたPSE技術基準適合品なので、安心してお使いいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342408/images/bodyimage3】
2026年版 中日ドラゴンズ承認
オリジナルモバイルバッテリー
発売日：2026年2月24日
価格：3,190円（税込）
バッテリー容量：5000mAh
サイズ：約90.5×63.2×12.7mm
重量：約101g
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342408/images/bodyimage4】
商品の購入はコチラからお願いします。
【楽天市場】
https://item.rakuten.co.jp/iqlabo/dracha-bt/
【Yahoo!!ショッピング】
https://store.shopping.yahoo.co.jp/iq-labo/dracha-bt.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img
会社概要
会 社 名： 株式会社アイキューラボ
本 社： 〒460-0011 名古屋市中区大須三丁目30番4号万松寺ビ10F
電 話： 052-269-3233
代 表 者： 代表取締役 丸山 和之
設 立： 2007年6月
資 本 金： 1,000万円
U R L： http://www.iqlabo.com
本リリースに関するお問合せ
株式会社アイキューラボ スマートフォン事業部 担当：岩田
E-mail：info@iqlabo.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342408/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社アイキューラボ
