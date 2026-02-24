弁護士向けAI法務SaaS「AILEX」、Anthropic社のAIエージェント「Claude Cowork」を活用した 24時間体制の包括的バグチェック・品質チェック・セキュリティチェックを実施開始
AILEX合同会社（東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、当社が開発・運営するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」に対して、Anthropic社が提供するAIデスクトップエージェント「Claude Cowork」を活用した24時間の包括的バグチェック・品質チェック・セキュリティチェックを実施開始いたしました。
■ 実施の背景
AILEXは、小～中規模の法律事務所（弁護士1～5名規模）向けに、AI法律相談、70種類のテンプレートによる文書生成、20ツール搭載のAIエージェント、mints提出パッケージ（20機能）、事件管理、依頼者ポータルなどを統合した「検証可能なAIリーガルOS」です。
500名を超えるユーザーにご利用いただくなかで、機能の急速な拡大に伴い、従来の手動テストだけでは網羅的な品質検証が困難になってきました。
弁護士は依頼者の人生を左右する機密情報を扱う専門職であり、利用するSaaSには高い信頼性が求められます。AILEXは、ソフトウェアの品質そのものが弁護士の信頼の土台であるとの認識のもと、AIを活用した新たな品質保証アプローチの導入を決定しました。
■ Claude Coworkとは
Claude Coworkは、Anthropic社が2026年1月にリリースしたAIデスクトップエージェントです。従来のAIチャットと異なり、実際にブラウザを操作し、画面をスクリーンショットで確認しながら、Webアプリケーションのテストを自律的に実行できる点が特徴です。URLへのアクセス、ボタンのクリック、フォームへの入力、画面遷移の確認、エラーの検出までを一貫して行い、問題を発見した場合はスクリーンショット付きの詳細レポートを生成します。
■ 検証プログラムの概要
今回の検証では、AILEXの全機能を15のフェーズに分割し、約200項目にわたる包括的なテストを実施します。
Phase 1-2 ：認証・セキュリティ基盤（ログイン、2FA、CSRF、IDOR、セキュリティヘッダー）
Phase 3-4 ：事件管理・文書管理（12カテゴリ事件作成、OCR、全文検索、セマンティックサーチ）
Phase 5-6 ：AI機能群・AIエージェント（チャット、ファクトチェック、事件分析、書面分析、PII自動マスキング、20ツール）
Phase 7-8 ：テンプレート・mints（70テンプレート生成テスト、mints 20機能の動作確認）
Phase 9-12 ：業務支援機能（タスク、スケジュール、請求書、依頼者ポータル、相談管理、ホットライン）
Phase 13 ：管理者機能（KPIダッシュボード、操作ログ、ゴミ箱、異常検知）
Phase 14-15：レスポンシブ・パフォーマンス（4ビューポート検証、API速度、エラーハンドリング）
さらに、過去に発見・修正済みの15件のバグについて再発がないことを確認する専用チェックリストも組み込んでいます。
■ セキュリティ監査との連動
本検証は、AILEXが継続的に実施しているセキュリティ監査プログラムの一環として位置づけられています。ソースコードの静的解析による脆弱性チェック（SQLインジェクション対策、XSS対策、CSRF保護、IDOR対策など）に加え、Claude Coworkによるブラウザベースの実行時テストを組み合わせることで、静的解析では検出しにくい画面遷移の不具合やJavaScript実行エラー、レスポンシブレイアウトの問題などを補完します。
