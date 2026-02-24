バッグインボックス容器市場は2029年までに60億ドルを超える見込み
電子商取引の拡大、食品配達の成長、および高機能バリア包装の革新が液体包装全体の需要を再形成しています
世界のバッグインボックス容器市場は、予測期間を通じて年平均成長率7%で拡大し、2029年までに60億ドルを超えると予測されています。
2029年までに約1,770億ドルに達すると見込まれる包装製品市場全体の中で、バッグインボックス容器は総価値の約3%を占めると予測されています。9,5850億ドルと見込まれる紙、プラスチック、ゴム、木材、および繊維産業全体と比較すると、この分野は総産業価値の約0.1%を占めています。
規模としては比較的専門的ではあるものの、この分野は食品、飲料、医療、および産業用途における液体包装において重要な役割を果たしています。
地域および国別の主導性
アジア太平洋地域は2029年において最大の地域市場になると見込まれ、2024年の12億5,700万ドルから18億4,800万ドルへと拡大し、年平均成長率8%で成長すると予測されています。この地域の成長は以下に支えられています。
● 医薬品および医療分野の拡大
● 組織化された小売ネットワークの成長
● 電子商取引チャネルの急速な発展
国別では、米国が引き続き最大の個別市場となり、2024年の11億4,100万ドルから2029年には14億4,400万ドルへと拡大し、年平均成長率5%で成長すると予測されています。市場の拡大は、特に小売の進化および医療需要といった同様の要因に関連しています。
市場構造および分野別の見通し
材料別
市場は以下に分類されます。
● 低密度ポリエチレン
● エチレン酢酸ビニル
● エチレンビニルアルコール
● その他の材料
低密度ポリエチレンは最大の材料分野となり、2029年には市場全体の33%、すなわち20億4,900万ドルを占めると予測されています。
その主導的地位は以下に支えられています。
● 液体包装における柔軟性および耐久性
● 輸送中の衝撃および穿刺に対する耐性
● 他の高分子材料と比較した費用対効果
● 食品および飲料用途における広範な受容性
● 低温および高温充填の双方への適合性
● 乳製品、ワイン、およびジュース包装での使用
● 持続可能性目標を支援する再利用可能性
容量別
容量区分には以下が含まれます。
● 5リットル未満
● 5～10リットル
● 10～15リットル
● 15～20リットル
● 20リットル超
5リットル未満の分野が主導し、2029年には市場全体の32%、すなわち19億8,200万ドルを占めると予測されています。
この分野の成長は以下を反映しています。
● 家庭用および個人用ケア向け液体包装の需要
● 消費者にとっての携帯性および利便性
● ワインやジュースなどの高級飲料への使用
● 試用パックおよび小型小売形態での用途
● 食品サービスにおける分量管理への採用
● 小容量包装に対する医薬品需要の増加
● 電子商取引流通への適合性
用途別
市場は以下に分類されます。
● 食品および飲料
● 化学品を含む産業用液体
● 家庭用品
● その他の用途
食品および飲料分野が市場を主導し、2029年には市場価値全体の67%、すなわち40億1,100万ドルを占めると予測されています。
この主導性は以下に支えられています。
● ワインおよびジュース包装に対する需要の増加
● 無菌貯蔵による保存期間の延長
● 乳製品および飲料企業による費用効率の高い物流の採用
● シロップ、ソース、および食用油への適合性
● 飲食店およびケータリングサービスでの使用
● 衛生的かつ汚染防止性の高い包装への需要
