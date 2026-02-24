心・体・食を整え、日常に余白を。茅ヶ崎のダイニング「AWAKE」が発信する、ウェルネススタンダードとは。

株式会社JOINT ONE









茅ヶ崎・サザンビーチの目の前。

2025年、潮風が心地よく吹き抜けるこの場所にオールデイダイニング「AWAKE（アウェイク）」が誕生しました。

一見、彩り豊かな食事や選び抜かれたお酒を楽しめるスタイリッシュなレストランですが、ここには単なる飲食店の枠を超えた、強い「想い」が込められています。

店名の由来、茅ヶ崎という土地を選んだ理由、AWAKEが提案する「心と体のリセット」とは。





AWAKEを運営する株式会社JOINT ONE代表取締役の生柄佑樹さん（以下佑樹さん）と、店舗マネージャーを務めるmamiさんの言葉を通して、AWAKEのブランドストーリーを紹介します。

日常に余白を生み、五感をリセットする

















AWAKE＝「目覚める」という意味の通り、AWAKEを訪れることで、1日の疲れをリセットし、美味しいものや新しい発見を通じて、自分の中にある感覚に気づくきっかけの場所でありたいという想いが込められています。





その背景にあるのは、佑樹さん自身が「天国に一番近い場所」と愛してやまない、ロサンゼルスのライフスタイルです。

自由で開放的、それでいて自身の心身のメンテナンスを欠かさない空気感。

そこからインスピレーションを得て生まれたのが、「Reset Today, Shine Tomorrow（今日休んで明日を輝こう）」というコンセプトでした。







「私たちが提案したいのは、単に空腹を満たすための食事ではありません。旬の野菜やスーパーフード、新鮮な食材をふんだんに使い、今のライフスタイルに寄り添う食材を取り入れることで、身体が自然と喜ぶ一皿を目指しています。新しい調理法や組み合わせに触れて『野菜って、こんなに美味しくて満足感があるんだ！』と驚いたり、彩り豊かなプレートに気分が上がったり。さらに、スタッフとの何気ない会話で心がふっと軽くなる。そんな一つひとつの体験が、忙しい日々を送る方々にとっての“リセットボタン”になればと思っています」（mamiさん）

















内装や料理には、そうした世界観が色濃く反映されています。

2階へ上がると広がるのは、海と空が一望できる開放的なメインフロア。

大きな窓から光が差し込む瞬間、多くの来店者が感嘆の声を漏らすといいます。

















提供するのは、カリフォルニアの食文化をベースにした創作料理。

お腹はしっかり満たされるのに、驚くほど体は軽やか。

それは、新鮮な野菜やシーフードなど、地元の食材を積極的に使用し、素材の良さを引き出す調理に徹しているからこそ。

クラフトビールやワインの種類が豊富なのも、人気の秘密の一つです。

茅ヶ崎の風土に溶け込み、街と共に育つ「共創」のカタチ







数ある候補地の中から、AWAKEの舞台として選んだのは茅ヶ崎でした。

そこには、この街特有のカルチャーと、そこに暮らす人々への深いリスペクトがありました。





「茅ヶ崎にはストリートカルチャーが自然な形で根付いていて、海と共に生きるライフスタイルが確立されています。この街の持つエネルギーや、これからさらに面白くなっていくであろう可能性に強く惹かれました。そして、ここに店を構えることが、自分の人生に必ず意味を持つと思ったんです」（佑樹さん）





茅ヶ崎は観光地の華やかさだけではなく、日常と海が共存する、少し“肩の力が抜けた街”。

そんな土地柄だからこそ、地元住民とのつながりも大切にしています。





「当初は、特別な日にだけ行くお店のように思われることもありましたが、実際はもっとカジュアルな存在でありたいと考えています。“日常に根付く場所”になれるよう、積極的にコミュニケーションを取りながら、地域の方々と一緒にお店を育てている感覚でいます」（mamiさん）

















例えば、茅ヶ崎は犬と共に生活する人が多い街。

そうした暮らしに寄り添う形で、1階のアパレルショップの一角をペットOKのカフェスペースにして開放しました。

その結果、朝の散歩コースのひとつとして、気軽に立ち寄る人が増えています。

また、食材もできる限り地域の顔が見える八百屋や魚屋から仕入れるなど、地域経済との循環を意識しています。

「地域と共にある店」として、小さな選択一つひとつに「共創」という意思が込められているのです。

「Fit for Life」心・体・食の調和が生む、芯からの健やかさ







2025年11月には、食とスポーツを掛け合わせたイベント「Fit for Life」がスタートしました。





「心と体の健康は、そのどちらかだけでは成立しないと思っています。運動だけしても、食事がおろそかでは意味がない。逆に、良い食事だけしていても体は衰えていく。だからこそ「運動」「食」「仲間」が交わる場をつくりたいと思いました」（mamiさん）





「Fit for Life」では、プロのインストラクターを招いたフィットネスやマラソンで汗を流し、その後、店内で音楽を楽しみながらスーパーフードをふんだんに使った食事を囲みます。

参加者は、下は小学生から、上は70代の方まで。

バックグラウンドはさまざまですが、最初はひとりで参加された方も、回を重ねるごとに「おはよう！」と自然に声を掛け合える関係性が生まれています。





「最近は、身体の病気というよりは、心の不調で困っている人に出会うことの方が多いと感じています。東京のスピード感についていけず心のゆとりを持てていない。そんな時、ここへ来て、海を感じて、体を動かして、美味しいご飯を食べて、良い仲間と話す。それだけで精神の健康に大きく影響すると思っています」（佑樹さん）







プロの指導者も、地域のおじいちゃんも、子どもたちも、みんながフラットに繋がる。

そんな温かいコミュニティが、AWAKEという場所を通じて育まれています。

茅ヶ崎発。次世代のウェルネス・スタンダード







オープンから1年を迎えようとする今、AWAKEはさらなる飛躍を見据えています。

2人が思い描く未来は、店舗という枠を越えて街へと広がっています。





「2026年は、これまで以上の熱量で、新しいコンテンツを届けていきたいと考えています。いつか、茅ヶ崎の街全体をステージにした、大人も子どもも本気で楽しめる大運動会のようなイベントを開催したいですね」（佑樹さん）





AWAKEの挑戦は、まだ始まったばかり。





レストランという形を入り口としながら、その実体は、人生をより豊かに、より健やかにアップデートするための「ライフスタイル・ブランド」に他なりません。

サザンビーチを臨むこの場所で、波音に癒やされ、食で満たされ、心は軽やかになる。

AWAKEは今日も、心と体をリセットし「新しい自分」へと目覚めるための場所であり続けています。





インタビュー・文 / 岡のぞみ





【店舗情報】

店舗名：AWAKE

住所：神奈川県茅ヶ崎市中海岸4-12986-52サザンビーチヒルズ 2F・3F

電話番号：0467-50-0719

営業時間：11:00 ～ 22:00 （土日のみ、8:00 ～ 22:00）

定休日：火曜日

参考リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000023810.html( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000023810.html )





【AWAKEお問い合わせ先】

広報担当：秋田

MAIL：info@awake-shonan.com

TEL：03-6380-2303