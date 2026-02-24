2026年2月25日、世界大会グランプリ受賞者・松谷暖良による初の著書『40代で人生大逆転』 が、株式会社オフィス清家BOOKSより刊行されます。ティアラとトロフィーを手にした華やかな姿。しかし本書が描くのは、表舞台の輝きではありません。「何もできない」と言われて育った幼少期、誰にも言えなかった孤独、やりたいことと向いていることの間で迷い続けた20代、結婚・出産を経て訪れた“もう一度、自分を生きる”という決断。40代で世界大会に挑み、World Grand Prix Winner を獲得するまでの軌跡を一切の脚色なく綴った一冊です。

■ この本が語るのは「若さ」ではなく「再起」

本書が投げかける問いは、シンプルです。人生は、何歳からでも取り戻せるのか？その答えは、松谷暖良氏の生き方そのものにあります。本書で語られる「美しさ」とは、若さや外見の完成度ではありません。失敗や遠回り、弱さを否定せず、自分自身を受け入れてきた“深さ” そのものです。

■ 世界大会グランプリの裏にあった、静かな積み重ね

世界大会グランプリという結果は、決して一夜にして得られたものではありません。人に見せることのない努力、何度も心が折れかけた時間、「今さら挑戦して意味があるのか」と自問し続けた日々。「特別な才能があったわけではありません。ただ、自分を諦めきれなかっただけなんです」松谷氏はそう語ります。年齢や環境を理由に夢を閉じるのではなく、できる形で一歩を重ねていく。その姿勢が、やがて世界の舞台へとつながっていきました。

■ 今、同じ場所で立ち止まっている人へ

本書は、成功体験を誇示するための一冊ではありません。・もう遅いのではないか・今さら変われるはずがない・自分には何も残っていないそう感じている人にこそ、「それでも人生は書き換えられる」 という事実を静かに手渡す一冊です。

■ 編集部コメント

本書に強く心を動かされたのは、世界大会グランプリという結果以上に、そこへ至るまでの“揺らぎ”や“迷い”が、驚くほど正直に描かれていたからです。年齢や立場に縛られながらも、自分の人生を生き直そうとする姿は、多くの読者にとって他人事ではありません。株式会社オフィス清家BOOKSでは本書を、「もう一度、自分を信じてみたい」と願うすべての人へ届けたいと考えています。

■ 書籍情報

書名：40代で人生大逆転著者：松谷 暖良発売日：2026年2月25日発行：株式会社オフィス清家BOOKS▶︎ご購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GPB5HKPK

◾️会社概要

株式会社オフィス清家〒150-6018東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階TEL：03-5789-5341代表：清家 聖仁